Σχεδόν έναν χρόνο μετά τη διπλή δολοφονία που πάγωσε το πανελλήνιο μέσα στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Καλαμάτας έριξε «βαρύ» κατηγορητήριο και ζήτησε την παραπομπή σε δίκη των πέντε προσωρινά κρατούμενων, ενώ στο μικροσκόπιο μπήκαν και δύο ακόμη πρόσωπα για υπόθαλψη εγκληματία.

Η ογκώδης εισαγγελική πρόταση: 80+ σελίδες ντοκουμέντων

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η εισαγγελική πρόταση προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Καλαμάτας ξεπερνά τις 80 σελίδες και αποτυπώνει το σύνολο της πολύμηνης και ενδελεχούς ανακριτικής έρευνας για τη δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ «Άμμος», Κωνσταντίνου Τομαρά, και του επιστάτη του, Βασίλειου Γιαννόπουλου, στις 5 Οκτωβρίου 2025.

Η δικογραφία ξεκινά ένα μήνα πριν από το διπλό φονικό και περιλαμβάνει τις επιθέσεις που είχαν προηγηθεί σε βάρος του ιδιοκτήτη από τις 7 Σεπτεμβρίου 2025, τις κινήσεις των εμπλεκομένων πριν και μετά το έγκλημα, τις τηλεφωνικές επικοινωνίες και τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, καταθέσεις μαρτύρων και κατηγορουμένων, καθώς και τα ιατροδικαστικά και βαλλιστικά ευρήματα.

Οι δύο 22χρονοι: Ο «εκτελεστής» και ο «υποστηρικτής»

Για τον έναν 22χρονο, η Εισαγγελέας ζητεί την παραπομπή ενώπιον του αρμόδιου Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου με τις εξής κατηγορίες: απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του 68χρονου για την πρώτη επίθεση στις 7 Σεπτεμβρίου 2025, δύο ανθρωποκτονίες από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση για το διπλό φονικό της 5ης Οκτωβρίου, καθώς και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Σύμφωνα με την ανακατασκευή των γεγονότων, το βράδυ του εγκλήματος ο 22χρονος μπήκε στον χώρο υποδοχής του κάμπινγκ και πυροβόλησε αρχικά τον 68χρονο και στη συνέχεια τον επιστάτη, ο οποίος επιχείρησε να απομακρυνθεί.

Για τον δεύτερο 22χρονο προσωρινά κρατούμενο, η Εισαγγελέας προτείνει παραπομπή για συνέργεια στην απόπειρα ανθρωποκτονίας της 7ης Σεπτεμβρίου, συνέργεια σε δεύτερη απόπειρα σε βάρος του 68χρονου και συνέργεια στις δύο ανθρωποκτονίες της 5ης Οκτωβρίου.

Η πρόταση του αποδίδει υποστηρικτικό ρόλο στις ενέργειες του φερόμενου ως φυσικού αυτουργού, τόσο πριν όσο και κατά την τέλεση των πράξεων.

Ο ανιψιός, ο φίλος και ο πέμπτος κατηγορούμενος: Το «βαρύ» κατηγορητήριο

Ιδιαίτερα επιβαρυντικό είναι το κατηγορητήριο για τον ανιψιό του 68χρονου ιδιοκτήτη. Η Εισαγγελέας προτείνει να δικαστεί για ηθική αυτουργία στην απόπειρα ανθρωποκτονίας της 7ης Σεπτεμβρίου, ηθική αυτουργία σε δεύτερη απόπειρα σε βάρος του ίδιου θύματος και ηθική αυτουργία στη διπλή δολοφονία της 5ης Οκτωβρίου.

Αντίστοιχα σοβαρές κατηγορίες προτείνεται να αντιμετωπίσει και ο στενός φίλος του ανιψιού, επιχειρηματίας από την Αθήνα, με παραπομπή για ηθική αυτουργία στις απόπειρες ανθρωποκτονίας και στο διπλό φονικό.

Ο πέμπτος κατηγορούμενος προτείνεται να παραπεμφθεί για συνέργεια στις δύο ανθρωποκτονίες, με την εισαγγελική πρόταση να εξετάζει τη συνδρομή που φέρεται να παρείχε στην προετοιμασία και στην εκτέλεση του σχεδίου, καθώς και στις μετακινήσεις των εμπλεκομένων πριν και μετά το έγκλημα.

Οι δύο μη προφυλακισμένοι: Κατηγορία για υπόθαλψη εγκληματία

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και δύο ακόμη πρόσωπα, τα οποία δεν είναι προσωρινά κρατούμενα και είχαν βρεθεί αντιμέτωπα με την κατηγορία της υπόθαλψης εγκληματία.

Η συγκεκριμένη κατηγορία συνδεόταν με όσα φέρονται να συνέβησαν μετά το διπλό φονικό και με τις μετακινήσεις που ακολούθησαν. Μετά την αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού, η Εισαγγελέας προτείνει να ασκηθεί κατηγορία σε βάρος της Ε.Κ. και του Κ.Τ. για υπόθαλψη εγκληματία, δηλαδή να παραπεμφθούν και αυτοί στο ακροατήριο για τη συγκεκριμένη πράξη.

Τι ακολουθεί: Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών αποφασίζει

Το επόμενο βήμα ανήκει πλέον στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Καλαμάτας, το οποίο θα κληθεί να αποφασίσει αν θα κάνει δεκτή την εισαγγελική πρόταση και θα παραπέμψει τους πέντε προφυλακισμένους και τα δύο ακόμη πρόσωπα στο ακροατήριο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου.

Η υπόθεση, που ξεκίνησε με τις επιθέσεις του Σεπτεμβρίου 2025 και κορυφώθηκε με το διπλό φονικό της 5ης Οκτωβρίου, αναμένεται να απασχολήσει ξανά την επικαιρότητα, καθώς η δικογραφία φέρνει στο φως ένα πολύπλοκο πλέγμα σχέσεων, κινήτρων και ενεργειών που οδήγησαν σε ένα από τα πιο σοκαριστικά εγκλήματα της τελευταίας δεκαετίας στη Μεσσηνία.