Συντονισμένη επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας στη Χαλκίδα οδήγησε στη σύλληψη ενός 37χρονου, ο οποίος καταζητούνταν διεθνώς. Σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις αρχές της Σουηδίας για σοβαρότατα κακουργήματα.

Ο συλληφθείς κατηγορείται για διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, καθώς και για διακεκριμένη κατοχή πυροβόλου όπλου. Παράλληλα, οι σουηδικές Αρχές τον συνδέουν με τη συμμετοχή σε επικίνδυνες εγκληματικές οργανώσεις, που εμπλέκονται σε διακίνηση βαρέως οπλισμού και αιματηρές βίαιες επιθέσεις.

Ο 37χρονος από τη Δανία, εντοπίστηκε την περασμένη Τετάρτη, έπειτα από πολύμηνη έρευνα, σε μονοκατοικία στον ‘Αγιο Νικόλαο Χαλκίδας, την οποία φέρεται να χρησιμοποιούσε ως «κρησφύγετο».



Σύμφωνα με την αστυνομία, οι σουηδικές αρχές είχαν ενημερώσει από τις αρχές του 2025 ότι υπάρχουν στοιχεία ότι είχε διαφύγει από τη χώρα τους και πιθανολογείτο ότι είχε μεταβεί και κρυβόταν στην Ελλάδα.



Ο 37χρονος κατηγορείται ότι ήταν μέλος εγκληματικών ομάδων στη Σουηδία, οι οποίες δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων και εμπλέκονται σε περιστατικά βίας, καθώς και στον σχεδιασμό ένοπλων επιθέσεων. Επιπλέον, το 2024 φέρεται να διακινούσε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, ενώ κατείχε και αυτόματο οπλοπολυβόλο.



Από την προανάκριση προέκυψε ότι ο 37χρονος χρησιμοποιούσε πλαστό δελτίο ταυτότητας με ψευδή στοιχεία, ενώ κατά τα τελευταία δύο έτη παρέμενε στη χώρα μας, διαμένοντας κυρίως σε μονοκατοικίες αραιοκατοικημένων περιοχών, προκειμένου να αποφεύγει τον εντοπισμό του.



Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.