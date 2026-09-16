Δεκατρία άτομα εντοπίστηκαν τις πρωινές ώρες της Τετάρτης στις βόρειες ακτές της Ψερίμου, μετά από ενημέρωση που έλαβε η Λιμενική Αρχή Καλύμνου για την παρουσία ταχύπλοου σκάφους στην περιοχή.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο εντόπισε συνολικά 13 αλλοδαπούς: τέσσερις άνδρες, δύο γυναίκες και επτά ανήλικους.

Οι άνθρωποι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Καλύμνου, όπου ακολούθησαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές.

Η διαδρομή από τα τουρκικά παράλια προς την Ψέριμο

Σύμφωνα με τις δηλώσεις τους στις αρχές, είχαν αναχωρήσει τις πρώτες πρωινές ώρες από την περιοχή Τουργκούτ Ρέις της Τουρκίας.

Όπως ανέφεραν, ο κυβερνήτης του ταχύπλοου σκάφους τούς αποβίβασε στην Ψέριμο και στη συνέχεια απομακρύνθηκε από το σημείο, με κατεύθυνση προς τις τουρκικές ακτές.

Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών για τις συνθήκες μεταφοράς τους και τον εντοπισμό τυχόν εμπλεκόμενων προσώπων βρίσκονται σε εξέλιξη.

Κατέβαλαν 7.500 ευρώ για τη μεταφορά

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι 13 αλλοδαποί δήλωσαν ότι είχαν καταβάλει το ποσό των 7.500 ευρώ ο καθένας για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα.

Η Λιμενική Αρχή Καλύμνου έχει αναλάβει την προανάκριση για την υπόθεση.