Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν, μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους, οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η γιατρός που μίλησε περισσότερο στις αρχές, καθώς ήταν μαζί με τον καλλιτέχνη καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του στο ιατρείο, υποστήριξε ότι τήρησε τα πρωτόκολλα και πως έχει συμβιβαστεί με το ενδεχόμενο να πάει φυλακή.

Σύμφωνα με το Live News, είπε στην απολογία της:

«Τήρησα όλα τα πρωτόκολλα. Ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή στις 16:15 και το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 16:21. Το πλήρωμα έφτασε στις 16:26, αλλά δεν διέθετε ούτε φορείο. Το αποτέλεσμα ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης να τοποθετηθεί σε καρέκλα για να μεταφερθεί στο ασθενοφόρο και να διακοπεί η ΚΑΡΠΑ, η οποία, αν είχε συνεχιστεί, θα μπορούσε να είχε σωθεί η ζωή του, γιατί δεν ήταν εγκεφαλικά νεκρός.

(….)

»Δεν είχα καμία πρόθεση να σκοτώσω τον Γιώργο Μαζωνάκη. Όλη η διαδικασία ήταν νόμιμη. Είμαι καλή γιατρός και έχω κάνει τόσα καλά και έτυχε αυτό. Έχω δεχτεί ότι μπορεί να πάω φυλακή, αλλά τα έχω καλά με τον εαυτό μου.

(….)

»Φωτογραφίες και βίντεο τραβάω σε όλους τους ασθενείς μου κατά τη διάρκεια θεραπειών. Δεν έστειλα φωτογραφίες του Γιώργου Μαζωνάκη στον σύζυγό μου.

(….)

»Όταν χτυπάνε οι συναγερμοί (alarm) του μηχανήματος, δεν σημαίνει απαραίτητα κίνδυνο ανακοπής για τον ασθενή. Μπορεί να πρόκειται για κάποιο άλλο πρόβλημα, όπως πρόβλημα με τις φλέβες και τους φλεβοκαθετήρες που είχαν τοποθετηθεί.

(….)

»Δεν κάλεσα τον σύζυγό μου να επιστρέψει στην οδό Καρνεάδου. Ο ίδιος πήρε τον δρόμο της επιστροφής για να συνεχίσει τα ραντεβού του με ασθενείς».

Από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος γιατρός επέρριψε ευθύνες στη σύζυγό του, ισχυριζόμενος ότι εκείνος έφτασε στο ιατρείο λίγο πριν ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ.

«Δεν είχα καμία σχέση με τη θεραπεία πλασμαφαίρεσης στην οποία θα υποβαλλόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Έμπλεξα χωρίς λόγο, λόγω της γυναίκας μου, αλλά δεν με πειράζει γιατί τη λατρεύω… Έλαβα γνώση του συμβάντος μετά τις 16:00. Στις 16:06 συνταγογραφούσα φάρμακο σε άλλον ασθενή».

Προσφεύγουν οι δύο γιατροί κατά της προσωρινής κράτησής τους

Για βάναυση κακοποίηση των δικονομικών δικαιωμάτων των δύο προφυλακισμένων γιατρών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη κάνει λόγο ο συνήγορός τους, Νικόλας Αγαπηνός, και προαναγγέλλει προσφυγή κατά της προσωρινής τους κράτησης. Μάλιστα, ο συνήγορος χαρακτηρίζει παντελώς αναιτιολόγητη την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου έχει ως εξής:

«Η Δικηγορική Εταιρεία “Νίκος Αγαπηνός και Συνεργάτες”, μετά την αναμενόμενη εξέλιξη σε σχέση με τη δικονομική μεταχείριση των εντολέων της, Ηλία Θεοδωρόπουλου και Ιωάννας Γάκα, ως απόρροια της παντελώς αναιτιολόγητης αναβάθμισης της κατηγορίας, δημοσιοποιεί ότι θα προσβάλει άμεσα το ένταλμα προσωρινής κράτησης στο αρμόδιο Συμβούλιο, καθώς θεωρεί ότι έχουν κακοποιηθεί βάναυσα τα δικονομικά δικαιώματα των εντολέων της».