Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. έπεσε ένας 20χρονος, ο οποίος παρίστανε τον αστυνομικό μέσα σε συρμό του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου στην Κηφισιά. Το περιστατικό σημειώθηκε τις βραδινές ώρες της 14ης Σεπτεμβρίου, όταν στελέχη του ειδικού επιχειρησιακού σχεδίου «ΑΡΙΑΔΝΗ» εντόπισαν τον νεαρό κατά τη διάρκεια περιπολίας για την αστυνόμευση των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν άμεσα τον 20χρονο στον τερματικό σταθμό του ΗΣΑΠ. Όπως διαπιστώθηκε, ο συλληφθείς έφερε πλήρη αστυνομική στολή αλλά και τον ανάλογο εξοπλισμό, προσποιούμενος ότι εκτελούσε περιπολία.



Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Κηφισιάς για αντιποίηση Αρχής και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ ο νεαρός ψευτοαστυνομικός οδηγείται στη Δικαιοσύνη.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε, στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένας αναδιπλούμενος σουγιάς, πλαστική θήκη όπλου, θήκη γεμιστήρα και ασύρματος.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.