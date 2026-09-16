Οι πράξεις και οι παραλείψεις των δύο κατηγορούμενων γιατρών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη ήταν αυτές που βάρυναν στην απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα να τους «δείξουν» το δρόμο για τη φυλακή.

Πληροφορίες αναφέρουν πως στο σκεπτικό της απόφασης για προσωρινή κράτηση αναφέρεται πως στην περίπτωση που οι δύο κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο φύγουν ελεύθεροι από το ανακριτικό γραφείο είναι ύποπτοι να τελέσουν και νέα εγκλήματα.

Ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν ότι οι δύο κατηγορούμενοι δεν μπορούσαν να αφεθούν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων, αφού κατά την κρίση τους, δεν υπήρχε άλλο δικονομικό μέτρο ικανό να αποτρέψει τον κίνδυνο τέλεσης νέων αξιόποινων πράξεων. Αυτό ήταν και το στοιχείο που, σε συνδυασμό με τη βαρύτητα των αποδιδόμενων πράξεων και τα υπόλοιπα ευρήματα της δικογραφίας, οδήγησε στην απόφαση για την προσωρινή κράτηση των δύο γιατρών.

Η απόφαση για προφυλάκιση φέρεται να στηρίχθηκε στο σκεπτικό ότι οι δύο γιατροί με πράξεις και παραλείψεις τους αφαίρεσαν ανθρώπινη ζωή, παρεμποδίζοντας παράλληλα κάθε είδους έρευνα.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι οι κατηγορούμενοι λειτουργούσαν και εκτελούσαν σοβαρές πράξεις σε χώρο χωρίς άδεια και κατάλληλο εξοπλισμό, σε ασθενείς που δεν τους υπέβαλαν προηγουμένως στις κατάλληλες εξετάσεις, έχοντας πλήρη συνείδηση των συνεπειών των πράξεών τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σκεπτικό ανακριτή και εισαγγελέα σημειώνεται ότι οι γιατροί παρέλειψαν αναιτιολόγητα να καλέσουν εγκαίρως το ΕΚΑΒ ενώ οι ίδιοι δεν ήταν σε θέση να παράσχουν την κατάλληλη ιατρική βοήθεια.

Έμφαση δίνεται και στα στοιχεία που προέκυψαν από το καταγραφικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης καθώς φέρεται να υπογραμμίζεται πως παρά τα alarms που ήχησαν και καταδείκνυαν σοβαρή επιδείνωση της υγείας του ασθενούς συνέχισαν την ιατρική πράξη.

Οι δικαστικές αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζουν το ενδεχόμενο να καλέσουν ως μάρτυρα το πρόσωπο στο οποίο η γιατρός φέρεται να έχει στείλει τη φωτογραφία που τράβηξε τον Γιώργο Μαζωνάκη την ώρα της διαδικασίας και στη συνέχεια τη διέγραψε, όπως και πρόσωπα με τα οποία επικοινώνησαν το κρίσιμο χρονικό διάστημα μέχρι να κληθεί το ΕΚΑΒ.

Τι είπαν οι γιατροί και δεν έπεισαν

Οι δύο γιατροί μετά από μαραθώνια ανακριτική διαδικασία που διήρκησε περισσότερες από 17 ώρες κρίθηκαν προφυλακιστέοι τα ξημερώματα. Και οι δύο αρνήθηκαν όσα τους αποδίδονται απορρίπτοντας τον ισχυρισμό ότι άφησαν αβοήθητο τον Γιώργο Μαζωνάκη και κινήθηκαν με δόλο. Μάλιστα, μεταξύ άλλων, φέρονται να επέμειναν πως το μηχάνημα ήταν δηλωμένο και λειτουργούσε νόμιμα ενώ τοποθετούν χρονικά την ανακοπή του Γιώργου Μαζωνάκη στις 16:15, ενώ η κλήση για ασθενοφόρο έγινε στις 16:21.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να έριξαν ευθύνες στο πλήρωμα του ΕΚΑΒ υποστηρίζοντας πως δεν είχαν φορείο και παρέλαβαν τον τραγουδιστή με καρέκλα με αποτέλεσμα να διακοπεί η ΚΑΡΠΑ. Όπως εμφανίζονται να είπαν η διακοπή στην ΚΑΡΠΑ δεν επιτρέπεται με συνέπεια ο καλλιτέχνης που είχε ήδη υποστεί ανακοπή να χάσει κάθε δυνατότητα ανάταξης.

Αν και οι κατηγορούμενοι έδωσαν πολύωρη «μάχη» για να μην οδηγηθούν στη φυλακή δεν κατάφεραν να πείσουν ανακριτή και εισαγγελέα με τους ισχυρισμούς τους με αποτέλεσμα με ομόφωνη απόφαση να κριθούν προσωρινά κρατούμενοι.