Νέα στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης έρχονται στο φως μέσα από τις πολύωρες απολογίες των δύο γιατρών που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση.

Στο επίκεντρο των απολογιών βρέθηκαν όσα συνέβησαν στο ιατρείο κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, αλλά κυρίως τα κρίσιμα λεπτά που ακολούθησαν όταν η κατάσταση της υγείας του τραγουδιστή επιδεινώθηκε.

Οι δύο γιατροί παρουσίασαν ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα τη δική τους εκδοχή για τα γεγονότα, επιχειρώντας να εξηγήσουν τόσο τον ρόλο τους στη διαδικασία όσο και τις ενέργειες που έγιναν μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ.

«Δεν συμμετείχα στην πλασμαφαίρεση» υποστήριξε ο σύζυγος της γιατρού.

Ο σύζυγος της γιατρού που πραγματοποίησε την πλασμαφαίρεση παρέμεινε περίπου τέσσερις ώρες ενώπιον των δικαστικών λειτουργών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, βασικός άξονας της απολογίας του ήταν ότι δεν είχε καμία συμμετοχή στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

Φέρεται να υποστήριξε πως ενημερώθηκε για την κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη μετά τις 16:00, επικαλούμενος μάλιστα συγκεκριμένη χρονική ένδειξη. Όπως φέρεται να είπε, στις 16:06 συνταγογραφούσε φάρμακο σε άλλον ασθενή.

Ο ίδιος φέρεται να δήλωσε με συναισθηματικό τόνο ότι «έμπλεξε» εξαιτίας της συζύγου του, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι αυτό δεν τον ενοχλεί, καθώς, όπως ανέφερε, τη λατρεύει.

Μετά την απόφαση για την προσωρινή κράτησή του, μάλιστα, φέρεται να δήλωσε ενώπιον των δικαστικών λειτουργών ότι προτίθεται να προχωρήσει σε απεργία πείνας και δίψας.

Η εκδοχή για την ανακοπή και την άφιξη του ΕΚΑΒ

Ιδιαίτερη αναφορά στις απολογίες φέρεται να έγινε στα λεπτά που μεσολάβησαν από την επιδείνωση της κατάστασης του Γιώργου Μαζωνάκη έως την άφιξη του ασθενοφόρου.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξαν οι δύο γιατροί, ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή στις 16:15. Όπως ανέφεραν, το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 16:21 και το ασθενοφόρο έφτασε στο ιατρείο στις 16:26.

Κατά την ίδια εκδοχή, το ασθενοφόρο δεν διέθετε φορείο. Οι διασώστες φέρεται να μετέφεραν τον Γιώργο Μαζωνάκη σε κάθισμα προκειμένου να τον κατεβάσουν από το ιατρείο.

Οι δύο γιατροί φέρεται να υποστήριξαν ότι κατά τη διαδικασία αυτή διακόπηκε η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), στοιχείο που εντάσσεται πλέον στη συνολική διερεύνηση των συνθηκών του θανάτου του τραγουδιστή.

«Είμαι καλή γιατρός» – Τι υποστήριξε η γιατρός που έκανε την πλασμαφαίρεση

Η γιατρός που πραγματοποίησε την πλασμαφαίρεση απολογήθηκε πρώτη, αρνούμενη, σύμφωνα με πληροφορίες, την κατηγορία περί δόλου.

Κατά τη διάρκεια της πολύωρης απολογίας της φέρεται να υποστήριξε ότι η λειτουργία του ιατρείου ήταν νόμιμη και πως τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνταν είχαν δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο για τα έτη 2025 και 2026.

Παράλληλα, φέρεται να επέμεινε ότι ακολούθησε τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα τόσο κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης όσο και όταν αντιλήφθηκε ότι η κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη είχε επιδεινωθεί.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δήλωσε χαρακτηριστικά πως είναι «καλή γιατρός» και ότι έχει προσφέρει πολλά, περιγράφοντας όσα συνέβησαν ως ένα περιστατικό που, όπως υποστηρίζει, δεν μπορούσε να προβλέψει.

«Είμαι καλή γιατρός και έχω κάνει τόσα καλά και έτυχε αυτό. Έχω δεχτεί ότι μπορεί να πάω φυλακή, αλλά τα έχω καλά με τον εαυτό μου», φέρεται να είπε.

Η φωτογραφία και το βίντεο από την πλασμαφαίρεση και ο «γιατρός – υπνωτιστής»

Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν βρεθεί και οι φωτογραφίες και το βίντεο που φέρεται να κατέγραψε η γιατρός κατά τη διάρκεια της θεραπείας του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η ίδια, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη πρακτική δεν ήταν κάτι που έκανε αποκλειστικά στην περίπτωση του τραγουδιστή, αλλά ότι έχει καταγράψει αντίστοιχο υλικό και σε άλλες περιπτώσεις.

Παράλληλα, αρνήθηκε ότι έστειλε το συγκεκριμένο υλικό στον σύζυγό της. Φέρεται να υποστήριξε ότι το απέστειλε σε τρίτο πρόσωπο, έναν «γιατρό – υπνωτιστή», τον οποίο μάλιστα κατονόμασε ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Οι απολογίες των δύο γιατρών αναμένεται να αξιολογηθούν μαζί με το σύνολο των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί για την υπόθεση, καθώς οι αρχές επιχειρούν να αποσαφηνίσουν τι ακριβώς συνέβη στο ιατρείο κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης και στα κρίσιμα λεπτά που ακολούθησαν την επιδείνωση της κατάστασης του Γιώργου Μαζωνάκη.