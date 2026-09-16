Χειροπέδες σε έναν 45χρονο Γεωργιανό πέρασαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, μετά από κλήση της συζύγου του στο «100» ότι επιχειρεί να εισέλθει με τη βία στην πολυκατοικία όπου διαμένει. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 14:00 το μεσημέρι της Τρίτης στην οδό Σταδίου στη Νέα Σμύρνη.

Η 35χρονη γυναίκα, επίσης υπήκοος Γεωργίας, δέχτηκε απειλές από τον 45χρονο και μόλις αντιλήφθηκε ότι προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση στον χώρο της, κάλεσε την Άμεση Δράση. Επί τόπου έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις και εντόπισαν τον 45χρονο κρυμμένο πίσω από ένα δέντρο να παρακολουθεί τις κινήσεις τους και την είσοδο της πολυκατοικίας. Οι αστυνομικοί τον προσέγγισαν, τον ακινητοποίησαν και του πέρασαν χειροπέδες.

Κατά τη διάρκεια του σωματικού ελέγχου, εντοπίστηκε ένα μαύρο τσαντάκι (σ.σ. το έκρυβε κάτω από το πουκάμισό του) μέσα στο οποίο είχε κρυμμένο ένα περίστροφο γεμάτο με 6 σφαίρες. Επίσης, σε άλλη θήκη στο τσαντάκι, εντοπίστηκαν ακόμη 11 σφαίρες για το ίδιο όπλο.

Ο 45χρονος Γεωργιανός οδηγήθηκε στο ΤΔΕΕ Νέας Σμύρνης και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία με τον ν. περί ενδοοικογενειακής βίας, τον ν. περί αλλοδαπών αλλά και περί όπλων, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.