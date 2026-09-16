Για βάναυση κακοποίηση των δικονομικών δικαιωμάτων των δύο προφυλακισμένων γιατρών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη κάνει λόγο ο συνήγορός τους, Νικόλας Αγαπηνός, και προαναγγέλλει προσφυγή κατά της προσωρινής τους κράτησης. Μάλιστα, ο συνήγορος χαρακτηρίζει παντελώς αναιτιολόγητη την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου έχει ως εξής:

Η Δικηγορική Εταιρεία «Νίκος Αγαπηνός και Συνεργάτες», μετά την αναμενόμενη εξέλιξη σε σχέση με τη δικονομική μεταχείριση των εντολέων της, Ηλία Θεοδωρόπουλου και Ιωάννας Γάκα, ως απόρροια της παντελώς αναιτιολόγητης αναβάθμισης της κατηγορίας, δημοσιοποιεί ότι θα προσβάλει άμεσα το ένταλμα προσωρινής κράτησης στο αρμόδιο Συμβούλιο, καθώς θεωρεί ότι έχουν κακοποιηθεί βάναυσα τα δικονομικά δικαιώματα των εντολέων της.