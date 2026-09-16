Τον απόλυτο τρόμο έζησε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων σε χωριό του Δήμου Βισαλτίας Σερρών, όταν τρεις άγνωστοι δράστες εισέβαλαν στη μονοκατοικία όπου διαμένουν και τους λήστεψαν.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό συνέβη χθες Τρίτη 15/9 στις 2:30 τα ξημερώματα κι ενώ το ανδρόγυνο κοιμόταν.

Οι τρεις ληστές, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, φαίνεται πως παραβίασαν μπαλκονόπορτα του σπιτιού, καταφέρνοντας να μπουν στο εσωτερικό.

Αναζητώντας χρήματα και αντικείμενα αξίας, οι δράστες απείλησαν με κατσαβίδι τον 79χρονο άντρα και την 78χρονη σύζυγό του, ασκώντας σωματική βία στον πρώτο. Αφού έψαξαν το σπίτι άρπαξαν 500 ευρώ κι ένα χρυσό κόσμημα και διέφυγαν.

Κατά την επίθεση που δέχθηκε, ο 79χρονος τραυματίστηκε και κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Οι έρευνες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών για τη ληστεία στο σπίτι του ζευγαριού βρίσκονται σε εξέλιξη.