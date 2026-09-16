Στο επίκεντρο εισαγγελικής έρευνας μπαίνει ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, λίγες μόλις ώρες μετά την προφυλάκιση των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας της Αθήνας, Αριστείδης Κορρέας, ζήτησε τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής έρευνας προκειμένου να διερευνηθούν ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα σχετικά με τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Στο πλαίσιο της έρευνας θα εξεταστεί σε ποιες ενέργειες προχώρησε ο ΙΣΑ, με δεδομένο ότι από το 2023 οι κατηγορούμενοι γιατροί διαφήμιζαν σε συνέδρια και όχι μόνο το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που στάθηκε μοιραίο για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Παράλληλα, ο εισαγγελικός λειτουργός ζητεί να ερευνηθεί εάν κατά την τελευταία πενταετία, στο πλαίσιο καταγγελιών ή αυτεπαγγέλτως, ο Ιατρικός Σύλλογος και αρμόδιοι φορείς πραγματοποίησαν ελέγχους νομιμότητας σε όλα τα κέντρα που εφαρμόζουν σύγχρονες αναγεννητικές θεραπείες, αφενός θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών και αφετέρου εξαπατώντας τους ασθενείς αποκομίζοντας οικονομικό όφελος.