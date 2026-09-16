Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο Καρνεάδου στο Κολωνάκι, λίγες ώρες μετά την προφυλάκιση των δύο γιατρών. Στις 14:45, η γιατρός Ιωάννα Γάκα φέρεται να έστειλε φωτογραφία του τραγουδιστή στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης σε έναν «γιατρό-υπνωτιστή», όπως αναφέρουν πληροφορίες που ακόμη δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα από την ΕΛ.ΑΣ.

Το πρόσωπο αυτό ελέγχεται και γιατί φαίνεται ότι είναι εκείνο που σύστησε στον Γιώργο Μαζωνάκη τους κατηγορούμενους για τον θάνατο του καλλιτέχνη γιατρούς.

Σημειώνεται πως στη χθεσινή μαραθώνια απολογία της, όταν ρωτήθηκε για την πολυσυζητημένη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη, την οποία διέγραψε από το κινητό της αλλά ανακτήθηκε από τις Αρχές και θεωρείται στοιχείο κομβικής σημασίας, η γιατρός, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε πως συνήθιζε να φωτογραφίζει όλους τους ασθενείς της και δεν ελήφθη για να τη στείλει στον σύζυγό της.

Μιλώντας νωρίτερα σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό Open, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, επισήμανε για την επίμαχη φωτογραφία: «Υπάρχει ήδη η ένδειξη ότι κάπου έχει αποσταλεί αυτό το υλικό που έχει διαγραφεί. Αυτό ουσιαστικά περιμένουμε από την άρση τηλεφωνικού απορρήτου, πού έχει γίνει αυτή η αποστολή, με ποιο πρόσωπο επικοινώνησε είτε γραπτά, καθώς η άρση αφορά και τα γραπτά μηνύματα και τις τηλεφωνικές επικοινωνίες. Βέβαια δεν μπορούμε να έχουμε το περιεχόμενο των τηλεφωνικών επικοινωνιών, μπορούμε όμως να είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε από την άρση τι είδους επικοινωνίες έγιναν από την πλευρά των δύο κατηγορούμενων το επίμαχο χρονικό διάστημα».

«Είχαμε συζητήσει από την πρώτη στιγμή ότι προφανώς ο χώρος, όταν εισήλθε η αστυνομία, δεν ήταν στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν κατά τη διάρκεια της θεραπείας, είχε καθαριστεί», είπε ακόμη σε ερώτηση για τις φωτογραφίες που τραβήχτηκαν και τα στοιχεία που φέρεται να υπήρχαν κοντά στον Γιώργο Μαζωνάκη, τα οποία δεν έχουν εντοπιστεί.

Λεπτό προς λεπτό η εξέλιξη των γεγονότων:

14:25 (1η προειδοποίηση): Ενεργοποιείται η πρώτη σήμανση του μηχανήματος, καθώς ο ασθενής εμφανίζει αυξημένη πίεση και ενδείξεις θρόμβωσης.

14:43 – 14:45: Η γιατρός καταγράφει δύο φωτογραφίες και ένα βίντεο του Γιώργου Μαζωνάκη, την ώρα που εκείνος βρίσκεται στο ιατρικό κρεβάτι με κλειστά μάτια.

15:22 – 15:27 (2η προειδοποίηση): Η συσκευή ηχεί ξανά, διακόπτοντας αυτόματα την παροχή αίματος.

15:45 (3η προειδοποίηση): Το μηχάνημα ειδοποιεί για απώλεια καρδιακού παλμού.

16:10 (4η προειδοποίηση): Η γιατρός δίνει εντολή στη γραμματέα να καλέσει το ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις απολογίες τους, οι κατηγορούμενοι προέβαλαν τον ισχυρισμό ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή στις 16:15 και λίγα λεπτά αργότερα, στις 16:21, ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ σημειώνοντας πως οι διασώστες δεν είχαν φορείο και για τον λόγο αυτό μετέφεραν τον Γιώργο Μαζωνάκη στο ασθενοφόρο με καρέκλα. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, αυτό είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί η ΚΑΡΠΑ στον Γιώργο Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του από τον πρώτο όροφο, όπου στεγάζεται το ιατρείο, στο ασθενοφόρο. Όπως φέρονται να υποστήριξαν, η διακοπή στην ΚΑΡΠΑ δεν επιτρέπεται, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, με συνέπεια ο καλλιτέχνης που είχε ήδη υποστεί ανακοπή να χάσει κάθε δυνατότητα ανάταξης.

Πάντως, και οι δύο κατηγορούμενοι, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκαν πως αγνόησαν τα alert του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, λέγοντας πως οι συναγερμοί αυτοί αφορούν απλές ρήξεις αγγείων όταν βγαίνει ο φλεβοκαθετήρας.