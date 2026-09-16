Στη φυλακή οδηγείται σήμερα, Τετάρτη 16/9, το ζευγάρι των γιατρών μετά τις πολύωρες απολογίες του για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη εντός του ιδιωτικού του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου την περασμένη Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Μετά τη μαραθώνια απολογητική διαδικασία, η οποία διήρκεσε 17 ώρες ενώπιον του 32ου Τακτικού Ανακριτή, οι δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα προσωρινά κρατούμενοι για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διά παραλείψεως.

Η γιατρός κρατείται μέχρι τη μεταγωγή στη φυλακή στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, ενώ ο σύζυγός της στη ΓΑΔΑ.

Γιατί οδηγούνται στη φυλακή

Εξηγώντας την απόφαση να προφυλακιστούν οι δύο γιατροί, ο δικηγόρος, Γιάννης Γλύκας, δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό Open: «Υπάρχει ένα σοβαρό κατηγορητήριο, το οποίο ανεξάρτητα αν μιλάμε για ενδεχόμενο δόλο και όχι για δόλο πρώτου βαθμού, η ποινή που προβλέπεται είναι η ποινή της ισόβιας κάθειρξης, εάν και εφόσον καταδικαστούν και χωρίς ελαφρυντικά.

Η ίδια η βαρύτητα της πράξης είναι εκείνη η οποία παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Εκείνο που είναι όμως σημαντικό είναι οι πράξεις που οδήγησαν ή οι παραλείψεις που οδήγησαν στην άσκηση της ποινικής δίωξης και που ουσιαστικά με βάση το κατηγορητήριο οδήγησαν στον θάνατο του καλλιτέχνη.

Το γεγονός ότι χτύπησε τρεις φορές το alarm στο μηχάνημα και συνέχισαν τη διαδικασία αυτή, νομίζω ότι έπαιξε έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Το γεγονός ότι χορηγήθηκε αδρεναλίνη 0,10 και όχι 1 τουλάχιστον, το γεγονός ότι δεν υπήρχε απινιδωτής σε λειτουργία και ότι ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ μετά από μία ώρα, έτσι όπως φέρονται να έχουν συμβεί τα πραγματικά περιστατικά, γιατί δεν έχουμε πρόσβαση στη δικογραφία, είναι πάρα πολύ επιβαρυντικά.

Κι αν έχουν γίνει και πράξεις μεταγενέστερες της βασικής πράξης, δηλαδή του επελθόντος αποτελέσματος, είναι επίσης επιβαρυντικό γιατί φαίνεται ότι με κάποιον τρόπο προσπάθησαν να κρύψουν στοιχεία».

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε στο ίδιο κανάλι: Αναμένεται και επίσημα το φυλακιστήριο και για τους δύο προκειμένου να εκτελεστεί σήμερα. Ακόμη δεν γνωρίζουμε σε ποιο κατάστημα θα μεταφερθούν.

Η υπόθεση δεν σταματάει εδώ, καθώς υπάρχουν σε εκκρεμότητα ακόμη αρκετά πειστήρια, τα οποία εξετάζονται, κυρίως στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Και ψηφιακά πειστήρια και δεδομένα που αναμένουμε από τις άρσεις τηλεφωνικού απορρήτου».

Η κ. Δημογλίδου έκανε ακόμη λόγο για προσπάθειες απόκρυψης σημαντικών στοιχείων από την πλευρά των κατηγορούμενων, ενώ επεσήμανε ότι η ΕΛ.ΑΣ. προσπαθεί να αποκρυπτογραφήσει τη λειτουργία του μηχανήματος, που χρησιμοποιήθηκε για τη θεραπεία στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Τι λένε οι δύο γιατροί

Σημειώνεται πως έναντι της βαριάς κατηγορίας που τους προσάπτει ότι προέβλεψαν πως πράξεις και κυρίως παραλείψεις τους θα μπορούσαν να έχουν μοιραίο για τον καλλιτέχνη αποτέλεσμα και το αποδέχτηκαν, οι δύο σύζυγοι τήρησαν ενώπιον του Ανακριτή στάση άρνησης.

Οι κατηγορούμενοι φαίνεται πως προβάλλουν τον ισχυρισμό ότι την ευθύνη έχει το ΕΚΑΒ, το οποίο έφτασε στο ιατρείο τους χωρίς φορείο αλλά με καρέκλα.

Έτσι, σύμφωνα με τη θέση τους, διακόπηκε κατά τη μεταφορά από τον πρώτο όροφο στο ασθενοφόρο, η ΚΑΡΠΑ και ο καλλιτέχνης έχασε κάθε δυνατότητα ανάταξης.

Οι γιατροί δήλωσαν στον δικαστικό λειτουργό ότι τα δύο κατασχεθέντα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης είναι απολύτως νόμιμα, με τιμολόγια αγοράς και δηλωμένα στον ΙΣΑ το 2025 και το 2026 με σχετικές φωτογραφίες.

Για τα στοιχεία της δικογραφίας που αναφέρουν ότι κατά την ιατρική πράξη στον εκλιπόντα χτύπησαν συναγερμοί του μηχανήματος, η κατηγορουμένη υποστηρίζει ότι αφορούσαν απλές ρήξεις αγγείων όταν βγαίνει ο φλεβοκαθετήρας.

Η κατηγορούμενη φέρεται να είπε στον δικαστικό λειτουργό πως ήταν σύνηθες να φωτογραφίζει ασθενείς της και έτσι φωτογράφισε και τον Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, φωτογραφία που έστειλε σε τρίτο πρόσωπο, το όνομα του οποίου γνωστοποίησε στον δικαστικό λειτουργό.

Από την πλευρά του ο γιατρός φέρεται να είπε ότι δεν ήταν δικός του ασθενής ο Μαζωνάκης κι ότι δεν βρισκόταν στο ιατρείο όταν πήγε ο καλλιτέχνης. Όπως είπε, όταν ενημερώθηκε ότι υπήρχαν επιπλοκές στο διπλανό δωμάτιο όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο ίδιος παρότι είχε άλλο ασθενή αμέσως έσπευσε να συνδράμει.

Ο συγκεκριμένος ασθενής κατέθεσε χθες Δευτέρα στον ανακριτή ως μάρτυρας υπεράσπισης του γιατρού.

Η απολογητική διαδικασία ξεκίνησε χθες περί τις 13:00 και ολοκληρώθηκε με την ανακοίνωση της απόφασης Ανακριτή και Εισαγγελέα λίγο πριν από τις 07:00 το πρωί της Τετάρτης 16/9.