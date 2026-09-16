Το κατώφλι του Αρείου Πάγου πέρασε σήμερα το πρωί ο Πέτρος Φιλιππίδης, καθώς κρίνεται το αίτημά του για αναίρεση της καταδίκης του, σχετικά με τις δύο απόπειρες βιασμού σε βάρος δύο γυναικών συναδέλφων του.

Ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης εμφανίστηκε μαζί με τη δικηγόρο του, ενώ στο πλευρό του ήταν η σύζυγός του, Ελπίδα Νίνου, επιδιώκοντας να αναιρεθεί η απόφαση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου της Αθήνας, που τον έκρινε ομόφωνα ένοχο, χωρίς να του αναγνωρίσει ελαφρυντικό.

Η αίτηση αναίρεσης για την υπόθεση του Πέτρου Φιλιππίδη είχε προσδιοριστεί αρχικά να συζητηθεί την 1η Απριλίου 2026, αλλά η διαδικασία είχε αναβληθεί λόγω κωλύματος της υπεράσπισης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Άρειος Πάγος δεν θα βάλει ξανά στο «μικροσκόπιο» τις καταγγελίες για τα δύο περιστατικά του 2010 και του 2014, τις μαρτυρίες και τα αποδεικτικά στοιχεία.

Ωστόσο, θα ελέγξει εάν η απόφαση του Εφετείου είναι επαρκώς αιτιολογημένη, αν εφαρμόστηκε ο νόμος, καθώς και αν υπήρξαν σφάλματα κατά την εκδίκαση της υπόθεσης.