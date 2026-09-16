Επεισόδιο με τραυματισμό σημειώθηκε σε διαμέρισμα στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, ενώ για την υπόθεση η Αστυνομία προχώρησε σε δύο συλλήψεις.

Όλα έγιναν το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας, όταν, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., 49χρονος τραυμάτισε 43χρονο, μέσα στο σπίτι του, με χρήση χαρτοκόπτη. Ο 43χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη και των δύο ανδρών – ο 49χρονος για επικίνδυνη σωματική βλάβη κι επειδή βρέθηκαν στο διαμέρισμα τρία δενδρύλλια κάνναβης, ενώ ο 43χρονος για κατοχή δισκίων που εμπίπτουν στον νόμο περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Οι Αρχές εξετάζουν εάν το επεισόδιο συνδέεται με ναρκωτικά.