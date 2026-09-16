Επίθεση σε βάρος 17χρονου σημειώθηκε, χθες το μεσημέρι, έξω από σχολικό συγκρότημα στα Πεύκα Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του και τη σύλληψη δύο νεαρών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο συλληφθέντες, ηλικίας 16 και 17 ετών, μαζί με ακόμη έναν συνομήλικό τους, για άγνωστο λόγο, εξύβρισαν τον 17χρονο συμμαθητή τους, τον χτύπησαν και του πέταξαν πέτρα.

Ο 17χρονος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Οι δύο ανήλικοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Α.Τ. Νεάπολης – Συκεών κι αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.