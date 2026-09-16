Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται τα τελευταία 24ωρα οι αστυνομικές δυνάμεις εξαιτίας του ανθρωποκυνηγητού που έχουν εξαπολύσει για τον βαρυποινίτη Αλκέτ Ριζάι που είχε λάβει άδεια και δεν επέστρεψε ποτέ στις φυλακές.

Στις αναζητήσεις του βαρυποινίτη, που εμπλέκεται στους πυροβολισμούς που έπεσαν τα ξημερώματα της Κυριακής 13/9 στην Ανάβυσσο, συμμετέχουν αστυνομικές δυνάμεις από όλη την Ελλάδα εστιάζοντας κυρίως σε πιθανά σημεία διαφυγής, όπως λιμάνια και αεροδρόμια.

Οι αστυνομικοί, όπως μετέδωσε η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA», είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις κινήσεις τους και παίρνουν μέτρα αυτοπροστασίας, καθώς πρόκειται για έναν βαρυποινίτη που μπορεί να είναι οπλισμένος, άρα και επικίνδυνος.

Οι Αρχές θεωρούν πως το πιθανότερο είναι να επιστρέψει μόνος του στις φυλακές, γιατί σε κάποιο καιρό από τώρα μπορεί να ζητήσει την υπό όρους αποφυλάκισή του ενώ το αυτόφωρο έληξε σήμερα, Τετάρτη 16/9 το πρωί.

Αλκέτ Ριζάι: Οι αποδράσεις και το παρελθόν του

Ο 48χρονος βαρυποινίτης είχε αποδράσει δύο φορές με ελικόπτερο από τις φυλακές Κορυδαλλού μαζί με τον καταζητούμενο Βασίλη Παλαιοκώστα, το 2006 και το 2009 αντίστοιχα.

Παράλληλα, το 2013 επιχείρησε ανεπιτυχώς μια τρίτη απόδραση από τις φυλακές Μαλανδρίνου, κρατώντας ομήρους πέντε σωφρονιστικούς υπαλλήλους πριν τελικά παραδοθεί μετά από διαπραγματεύσεις.

Ο Αλκέτ Ριζάι ξεκίνησε την εγκληματική του δραστηριότητα τη δεκαετία του 1990 με υποθέσεις ναρκωτικών. Έπειτα απασχόλησε τις αρχές για τον σχεδιασμό της δολοφονίας ενός επιχειρηματία το 2003, καθώς και για τη διπλή εν ψυχρώ εκτέλεση δύο ανδρών στο Περιστέρι το 2006, η οποία πραγματοποιήθηκε κατ’ εντολή ηγετικού στελέχους της Greek Mafia ενώ ο ίδιος ήταν δραπέτης.