Μαραθώνιες ήταν οι απολογίες των δύο κατηγορούμενων γιατρών για τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, με τον ανακριτή και τον εισαγγελέα να αποφασίζουν την προσωρινή τους κράτηση για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διά παραλείψεως.

Η Ιωάννα Γάκα και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος έδωσαν εξήγησεις για πάνω από 16 ώρες ενώπιον των δικαστικών αρχών, για τα όσα εκτυλίχθηκαν στο υποτιθέμενο ιατρείο τους στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος μόλις άκουσε την απόφαση περί προφυλάκισης, αντέδρασε έντονα και δήλωσε ότι θα προχωρήσει σε απεργία πείνας, ως ένδειξη διαμαρτυρίας, γεγονός βέβαια που δεν… συγκίνησε τον εισαγγελέα.

Νωρίτερα, η σύζυγός του Ιωάννα Γάκα ένιωσε έντονη αδιαθεσία, παρουσιάζοντας λιποθυμικές τάσεις. Οι αστυνομικοί την έβαλαν να ξαπλώσει σε καναπέ έξω από το ανακριτικό γραφείο, ενώ ο σύζυγός της διέκοψε την απολογία του για να τη βοηθήσει.

Μάλιστα, λίγο πριν τις 11:30 το βράδυ έφτασε στα δικαστήρια ασθενοφόρο για να της παράσχουν τις πρώτες βοήθειες.

Η Ιωάννα Γάκα, η οποία παρέμενε ξαπλωμένη στο έδαφος, ήταν σε κακή ψυχολογική κατάσταση και κλαίγοντας γοερά αρνούνταν να λάβει βοήθεια από τους διασώστες, οι οποίοι αποχώρησαν όταν διαπίστωσαν πως δεν υπήρχε πρόβλημα.

Από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος γιατρός, κι αφού η σύζυγός του έδειξε να συνέρχεται, επέστρεψε στο γραφείο του ανακριτή για να συνεχίσει να δίνει εξηγήσεις.

Τι υποστήριξαν οι δύο γιατροί στις απολογίες τους

Έναντι της βαριάς κατηγορίας που τους προσάπτεται ότι προέβλεψαν πως πράξεις και κυρίως παραλείψεις τους θα μπορούσαν να έχουν μοιραίο για τον καλλιτέχνη αποτέλεσμα και το αποδέχθηκαν, οι δύο σύζυγοι τήρησαν ενώπιον του Ανακριτή στάση άρνησης.

Οι κατηγορούμενοι φαίνεται πως προέβαλαν τον ισχυρισμό ότι την ευθύνη έχει το ΕΚΑΒ, το οποίο έφθασε στο ιατρείο τους χωρίς φορείο αλλά με καρέκλα.

Έτσι, σύμφωνα με την θέση τους, διακόπηκε κατά την μεταφορά από τον πρώτο όροφο στο ασθενοφόρο, η ΚΑΡΠΑ και ο καλλιτέχνης έχασε κάθε δυνατότητα ανάταξης.

Οι γιατροί δήλωσαν στον δικαστικό λειτουργό ότι τα δύο κατασχεθέντα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης είναι απολύτως νόμιμα, με τιμολόγια αγοράς και δηλωμένα στον ΙΣΑ το 2025 και το 2026 με σχετικές φωτογραφίες.

Για τα στοιχεία της δικογραφίας που αναφέρουν ότι κατά την ιατρική πράξη στον εκλιπόντα, χτύπησαν συναγερμοί του μηχανήματος, η κατηγορουμένη φέρεται να υποστήριξε ότι αφορούσαν απλές ρήξεις αγγείων όταν βγαίνει ο φλεβοκαθετήρας.

Η κατηγορούμενη, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είπε στον δικαστικό λειτουργό πως ήταν σύνηθες να φωτογραφίζει ασθενείς της και έτσι φωτογράφισε και τον Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, φωτογραφία που έστειλε σε τρίτο πρόσωπο, το όνομα του οποίου γνωστοποίησε στον δικαστικό λειτουργό.

Από τη μεριά του, ο γιατρός φέρεται να είπε ότι δεν ήταν δικός του ασθενής ο Μαζωνάκης κι ότι δεν βρισκόταν στο ιατρείο όταν πήγε ο καλλιτέχνης. Όπως ανέφερε, όταν ενημερώθηκε ότι υπήρχαν επιπλοκές στο διπλανό δωμάτιο όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο ίδιος παρότι είχε άλλο ασθενή αμέσως έσπευσε να συνδράμει.