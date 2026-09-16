Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν μετά τις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Στη μαραθώνια διαδικασία που ξεκίνησε νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης 15/9 και ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης, 16/9 οι κατηγορούμενοι γιατροί για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, αδίκημα που σε περίπτωση καταδίκης επισύρει ακόμη και ισόβια, φέρονται να αρνήθηκαν όσα τους αποδίδονται.

Οι δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι οδηγήθηκαν στο γραφείο του 32ου ανακριτή φορώντας χειροπέδες, με τα πολυσέλιδα υπομνήματά τους επιχείρησαν να δώσουν τη δική τους εκδοχή για τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στο ιατρείο του Κολωνακίου πριν από μια εβδομάδα, επαναλαμβάνοντας ότι δεν κινήθηκαν με δόλο. Οι κατηγορούμενοι δέχτηκαν «βροχή» ερωτήσεων καθώς κλήθηκαν να περιγράψουν μία προς μία τις ενέργειές τους το κρίσιμο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, ρωτήθηκαν με αφορμή τα αποκαλυπτικά στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα και οδήγησαν στην αναβάθμιση της κατηγορίας, προκειμένου να δώσουν διευκρινίσεις.

Υποστήριξαν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έπαθε ανακοπή 15 λεπτά μετά τις 16:00

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι προέβαλαν τον ισχυρισμό ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή στις 16:15 και λίγα λεπτά αργότερα, στις 16:21, ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ σημειώνοντας πως οι διασώστες δεν είχαν φορείο και για το λόγο αυτό μετέφεραν τον Γιώργο Μαζωνάκη στο ασθενοφόρο με καρέκλα. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, αυτό είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί η ΚΑΡΠΑ στον Γιώργο Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του από τον πρώτο όροφο, όπου στεγάζεται το ιατρείο, στο ασθενοφόρο. Όπως φέρονται να υποστήριξαν, η διακοπή στην ΚΑΡΠΑ δεν επιτρέπεται, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, με συνέπεια ο καλλιτέχνης που είχε ήδη υποστεί ανακοπή να χάσει κάθε δυνατότητα ανάταξης.

Πάντως, και οι δύο κατηγορούμενοι, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκαν πως αγνόησαν τα alert του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης λέγοντας πως οι συναγερμοί αυτοί αφορούν απλές ρήξεις αγγείων όταν βγαίνει ο φλεβοκαθετήρας.

Η γιατρός επέμεινε πως η λειτουργία του μηχανήματος ήταν νόμιμη

Τον κύκλο των απολογιών άνοιξε η κατηγορούμενη, η οποία παρέμεινε στο γραφείο του ανακριτή περίπου 8 ώρες. Η γιατρός, σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίστηκε πως σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε να προβλέψει ότι ο τραγουδιστής θα έφευγε από τη ζωή. Μάλιστα, φέρεται να είπε ότι έπραξε ό,τι μπορούσε για να βοηθήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη. Η γιατρός εμφανίζεται να επέμεινε πως η λειτουργία του ιατρείου αλλά και του μηχανήματος ήταν νόμιμη, σημειώνοντας πως ήταν όλα δηλωμένα στον ΙΣΑ το 2025-2026, με τιμολόγια και προσκόμισε σχετικές φωτογραφίες.

Όταν ρωτήθηκε για την πολυσυζητημένη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη, την οποία διέγραψε από το κινητό της αλλά ανακτήθηκε από τις αρχές και θεωρείται στοιχείο κομβικής σημασίας, η γιατρός, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε πως συνήθιζε να φωτογραφίζει όλους τους ασθενείς της και δεν ελήφθη για να τη στείλει στον σύζυγό της.

Η γιατρός ένιωσε έντονη αδιαθεσία

Λίγο μετά την ολοκλήρωση της απολογίας της, η κατηγορούμενη ένιωσε έντονη αδιαθεσία και οι αστυνομικοί την βοήθησαν να ξαπλώσει σε καναπέ έξω από το γραφείο του ανακριτή. Ο σύζυγός της διέκοψε την απολογία του για να τη βοηθήσει. Λίγα λεπτά αργότερα, επέστρεψε στο ανακριτικό γραφείο και συνέχισε να δίνει εξηγήσεις αφού η σύζυγός του έδειξε να συνέρχεται.

Ωστόσο, λίγο πριν τις 11:30 το βράδυ έφτασε στα δικαστήρια ασθενοφόρο για να της παράσχουν τις πρώτες βοήθειες. Η γιατρός, η οποία παρέμενε ξαπλωμένη στο έδαφος, ήταν σε κακή ψυχολογική κατάσταση και κλαίγοντας αρνούνταν να λάβει βοήθεια από τους διασώστες, οι οποίοι αποχώρησαν όταν διαπίστωσαν πως δεν υπήρχε πρόβλημα.

«Ήμουν με ασθενή»

Συνεχίζοντας ο κατηγορούμενος γιατρός την απολογία του, που διήρκησε περίπου τέσσερις ώρες, φέρεται να προσπάθησε να διαχωρίσει τη θέση του λέγοντας πως δεν είχε σχέση με τη θεραπεία του Γιώργου Μαζωνάκη και ότι την ώρα που ο τραγουδιστής βρέθηκε στο ιατρείο της συζύγου του, ο ίδιος ήταν σε κοντινό εστιατόριο. Στη συνέχεια φέρεται να περιέγραψε πως επέστρεψε στο ιατρείο του προκειμένου να δεχθεί ασθενείς του. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο γιατρός ανέφερε πως εξέταζε ασθενή όταν ενημερώθηκε ότι υπήρχαν επιπλοκές στο διπλανό ιατρείο όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης και έσπευσε να βοηθήσει.

Για να ενισχύσει όσα ανέφερε, σύμφωνα με πληροφορίες, προσκόμισε παραπεμπτικό για εξετάσεις του ασθενή το οποίο εκδόθηκε στις 16/6. Μάλιστα, τους ισχυρισμούς του φέρεται να επιβεβαίωσαν η γραμματέας του αλλά και ο ασθενής του που κατέθεσαν στο πλαίσιο της ανάκρισης. Ο μάρτυρας, σύμφωνα με το περιβάλλον του γιατρού, κατέθεσε ότι κατά τη διάρκεια της εξέτασής του κάποιος ειδοποίησε τον κατηγορούμενο για επείγον περιστατικό, με αποτέλεσμα εκείνος να αποχωρήσει εσπευσμένα.

Λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα οι δύο γιατροί οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα ώστε να απαντήσουν και στις δικές του ερωτήσεις μετά από ανακριτική διαδικασία που διήρκησε περισσότερες από 16 ώρες.

Λίγο μετά τις 5 το πρωί ανακριτής και εισαγγελέας, μετά από διάσκεψη, αποφάσισαν την προφυλάκιση των δύο κατηγορούμενων γιατρών.