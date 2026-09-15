Ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, μιλώντας στο ΕΡΤnews, τόνισε ότι βασικό ζητούμενο για την οικογένεια είναι να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του ο τραγουδιστής.

Όπως ανέφερε, από την Παρασκευή έχουν ζητηθεί ανακριτικές πράξεις, μεταξύ των οποίων και η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, προκειμένου να διαπιστωθεί με ποιους επικοινώνησαν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα κατά τις κρίσιμες ώρες.

Ο κ. Λυκούδης υποστήριξε ακόμη ότι στις καταθέσεις των τεσσάρων εργαζομένων περιλαμβάνονται, κατά την άποψή του, ανακριβή στοιχεία σχετικά με τον χρόνο άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο. Για τον λόγο αυτό, ζήτησε να διερευνηθεί το ενδεχόμενο ποινικής δίωξης για ψευδή κατάθεση.

«Νομίζω ότι πια με την ιδιότητα του κατηγορουμένου θα ανοίξουν στόματα και θα βγει στην επιφάνεια το τι ακριβώς έχει γίνει εκείνη την κρίσιμη ώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η συγκεκριμένη ιατρική διαδικασία δεν έπρεπε να γίνει σε ιατρείο»

Παράλληλα, ο δικηγόρος χαρακτήρισε «παράνομη» τη συγκεκριμένη ιατρική διαδικασία, υποστηρίζοντας ότι, λόγω των κινδύνων που εγκυμονούσε, δεν θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί σε ιατρείο αλλά σε νοσοκομειακό περιβάλλον.

Αναφερόμενος στη γιατρό, υποστήριξε ότι το αρχικό αφήγημα για όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας «έχει πλέον καταρρεύσει».

«Όλα όσα είπε ήταν ψέματα», υποστήριξε ο κ. Λυκούδης, εκφράζοντας παράλληλα την αναμονή του για όσα θα περιλαμβάνονται στις απολογίες των δύο γιατρών.

«Η έρευνα βρίσκεται ακόμη στην αρχή»

Ο δικηγόρος της οικογένειας εκτίμησε ότι η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο και ότι είναι πιθανό να προκύψουν στην πορεία νέα πρόσωπα ή στοιχεία που θα βοηθήσουν στη διερεύνηση της υπόθεσης.

Καταλήγοντας, τόνισε ότι οι εργαζόμενοι έχουν, όπως υποστήριξε, «ηθική και νομική υποχρέωση» να αποκαλύψουν τι συνέβη.

«Να ρίξουν φως κάτω από τις περιστάσεις στις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος. Να σταματήσουν να καλύπτουν τα αφεντικά τους», ανέφερε.