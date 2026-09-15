Πρόσθεσε το Newsbeast στις προτεινόμενες πηγές σου στη Google

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, όταν άνδρας αγνώστων στοιχείων ανασύρθηκε νεκρός από τα νερά του Θερμαϊκού, στο ύψος του Ποσειδωνίου.

Άμεσα ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή και μετά την επιχείρηση ανάσυρσής του, ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο «Άγιος Παύλος», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, το οποίο διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, προκειμένου να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια θανάτου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.