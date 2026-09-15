Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, όταν άνδρας αγνώστων στοιχείων ανασύρθηκε νεκρός από τα νερά του Θερμαϊκού, στο ύψος του Ποσειδωνίου.

Άμεσα ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή και μετά την επιχείρηση ανάσυρσής του, ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο «Άγιος Παύλος», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, το οποίο διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, προκειμένου να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια θανάτου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.