Σε αντιδήμαρχο του δήμου Ζωγράφου ανήκει το αυτοκίνητο που το βράδυ της Δευτέρας 14/9 τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ ήταν σταθμευμένο στην πυλωτή πολυκατοικίας επί της οδού Λουλουδιών.

Το περιστατικό, που προκάλεσε αναστάτωση τόσο στους ενοίκους της πολυκατοικίας όσο και στους κατοίκους της γύρω περιοχής, εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 22:00.

Όπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο ντοκουμέντο του Newsbeast, ο δράστης που έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του πλησιάζει την πολυκατοικία όπου διαμένει ο αντιδήμαρχος στου Ζωγράφου, έχοντας στα χέρια του ένα μπουκάλι βενζίνης με στουπί.

Στη συνέχεια, του βάζει φωτιά και το αφήνει κάτω από το αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά. Μάλιστα, τη στιγμή που ετοιμάζεται να πυρπολήσει το όχημα, φαίνεται ένα άτομο να περνά τυχαία από πίσω του, με τον δράστη όμως να συνεχίζει απτόητος το έργο του.

Αμέσως μετά την εμπρηστική επίθεση, ο άγνωστος δράστης απομακρύνθηκε γρήγορα από το σημείο, ενώ το ΙΧ του αντιδημάρχου έγινε «στάχτη».

Επίσης, από την πυρκαγιά σοβαρές ζημιές υπέστησαν και δύο μοτοσικλέτες, καθώς και η είσοδος της πολυκατοικίας, της οποίας η πρόσοψη μαύρισε από τους καπνούς.

Εντωμεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, την Πυροσβεστική ειδοποίησε ο αντιδήμαρχος του δήμου Ζωγράφου που βρισκόταν στο σπίτι του.

Στο σημείο έσπευσαν πέντε πυροσβεστικά οχήματα με 15 πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά.

Σημειώνεται πως σε κοντινή απόσταση από το σημείο της φωτιάς εντοπίστηκε το πλαστικό μπουκάλι και το δοχείο με τη βενζίνη.

Οι έρευνες για το περιστατικό, τον εντοπισμό των δραστών και την εξακρίβωση του κινήτρου της επίθεσης είναι σε πλήρη εξέλιξη και την προανάκριση έχει αναλάβει το Tμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζωγράφου.