Για τον Αλκέτ Ριζάι που δεν επέστρεψε πότε στη φυλακή μετά την άδεια που πήρε και έπειτα από συμπλοκή στην Ανάβυσσο μίλησε το πρωί της Τρίτης 15/9 ο ειδικός αστυνομικός αναλυτής, Σταύρος Μπαλάσκας. «Είναι σκληρός αλλά μέσα στις φυλακές φτιάχνει πίτες με τον πλάστη» επεσήμανε.

Σε δηλώσεις του στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο Σταύρος Μπαλάσκας χαρακτήρισε τον Αλκέτ Ριζάι: «πανέμορφο, μοναδικό, Αλβανό, πελατάκο (της Αστυνομίας)».

Όπως είπε τον έχει δει μία φορά στα δικαστήρια ενώ εξήγησε: «Είναι σκληρός, μετρ στις αποδράσεις και το όνομά του το έχτισε με τον Παλαιοκώστα. Είναι σούπερ κακοποιός».

«Μέσα στη φυλακή είναι ένα καλό παιδί. Τα πήρε στον εγκέφαλο, φοβήθηκε και άρχισε να πυροβολεί» δήλωσε ο Σταύρος Μπαλάσκας.

Όταν η Ανθή Βούλγαρη αναρωτήθηκε πως γίνεται ο Αλκέτ Ριζάι να οπλοφορεί ο ειδικός αστυνομικ΄ςο αναλυτής της απάντησε: «Τι εννοείς δεν θα έχει ο Ριζάι όπλο; Τον κυνηγάνε Θεοί και δαίμονες. Δεν θα είναι σιδερωμένος;».

«Με την Αστυνομία είναι φέξε μου να σε κρατώ να ανεβούμε στο βουνό. Οι πελάτες γίνονται και συνεργάτες, γίνονται και έτσι. Αλλάζουν τα ήθη και τα έθιμα. Έχει τους συνδέσμους του. Έτσι λειτουργεί το σύστημα πως να το κάνουμε;» είπε.

«Και τι θα του κάνουν )όταν γυρίσει στη φυλακή) Θα πάρει δύο μήνες ποινή. Έχω την πληροφορία ότι θα παραδοθεί. Κάποιοι έχουν επαφή μαζί του» επεσήμανε ο Σταύρος Μπαλάσκας.