Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας 14/9 για φωτιά σε είσοδο πολυκατοικίας στου Ζωγράφου, με την Ελληνική Αστυνομία να εξετάζει το ενδεχόμενο του εμπρησμού.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ., γύρω στις 22:30 χθες το βράδυ ξέσπασε πυρκαγιά σε αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο σε πυλωτή πολυκατοικίας, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Λουλουδιών και Κονίτσης, στην περιοχή του Ζωγράφου.

Από τη φωτιά καταστράφηκε ολοσχερώς το αυτοκίνητο, ενώ η φωτιά επεκτάθηκε και σε δύο μοτοσικλέτες, οι οποίες υπέστησαν εκτεταμένες φθορές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αστυνομικοί που έσπευσαν στην περιοχή εντόπισαν σε κοντινή απόσταση ένα μπουκάλι που περιείχε βενζίνη, με το σενάριο του εμπρησμού να είναι το επικρατέστερο.

Οι έρευνες για το περιστατικό είναι σε πλήρη εξέλιξη και την προανάκριση έχει αναλάβει το ΤΔΕΕΕ Ζωγράφου.

Υπενθυμίζεται ότι λίγο πριν από τις 05:00 τα ξημερώματα της Τρίτης 15/9 εκδηλώθηκε πυρκαγιά και σε ΙΧ που ήταν σταθμευμένο σε πυλωτή πολυκατοικίας στο Γαλάτσι, με αποτέλεσμα δύο οχήματα και μία μοτοσικλέτα να υποστούν ζημιές και δύο ένοκοι να διακομιστούν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.