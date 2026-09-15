Απαντήσεις για όσα συνέβησαν στο ιατρείο της οδού Καρνέαδου και είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη ζητούν οι Αρχές. Οι αστυνομικοί κάνουν φύλλο και φτερό κάθετι που έχει να κάνει με τον χαμό του καλλιτέχνη, ενώ έχουν βρει στοιχεία που αποδεικνύουν τι έγινε τα τελευταία λεπτά πριν ο τραγουδιστής αφήσει την τελευταία του πνοή.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, υπάρχει κενό μίας ώρας από τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να πέθανε μέχρι να ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ.

Στο επίκεντρο των αστυνομικών ερευνών βρίσκονται οι καταθέσεις, το φωτογραφικό υλικό, όπως επίσης και τα δεδομένα από το μηχάνημα, το οποίο έχει καταγράψει τις ζωτικές ενδείξεις του τραγουδιστή.

Η άφιξη του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο και τα πρώτα λεπτά του στον χώρο

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε στις Αρχές ο οδηγός ταξί, ο οποίος πήγε τον τραγουδιστή στο Κολωνάκι, έφτασε στο ιατρείο στις 13:55. Μόλις 10 λεπτά αργότερα, στις 14:05, η γραμματέας του ιατρείου φέρεται να κατέθεσε πως ο τραγουδιστής μπήκε μαζί με τη γιατρό σε άλλο δωμάτιο.

Η λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, όπως όλα δείχνουν, ξεκίνησε στις 14:14, καταγράφοντας διάφορες μετρήσεις και ενεργοποιώντας προειδοποιήσεις, ενώ, σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης ξεκίνησε στις 14:37.

Η λειτουργία της πλασμαφαίρεσης διακόπηκε στις 15:22, γεγονός που, σύμφωνα με την έρευνα, ενδέχεται να συνδέεται με απώλεια της κυκλοφορίας του αίματος στο σύστημα του ασθενούς.

Ο συναγερμός στο μηχάνημα και τα πηγαινέλα των γιατρών

Ο τραγουδιστής φέρεται να παρέμεινε συνδεδεμένος στο μηχάνημα, το οποίο κατέγραφε παλμούς, αρτηριακή πίεση και οξυγόνωση.

Όταν το ρολόι έδειχνε 15:23, το μηχάνημα ενεργοποίησε συναγερμό, καθώς, σύμφωνα με τα υπό εξέταση δεδομένα, είχαν χαθεί οι ζωτικές ενδείξεις.

Τότε, σύμφωνα με πληροφορίες που εξετάζουν οι Aρχές, στο δωμάτιο βρίσκονταν οι δύο γιατροί. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, δεν φαίνεται να ζητήθηκε άμεσα βοήθεια ή η συνδρομή των εργαζομένων του ιατρείου.

Μόλις 13 λεπτά μετά φέρεται να πραγματοποιήθηκε απόπειρα επανέναρξης της διαδικασίας της πλασμαφαίρεσης, η οποία διακόπηκε αυτόματα, καθώς ο οργανισμός του ασθενούς δεν ανταποκρινόταν.

Η γραμματέας του ιατρείου φέρεται να κατέθεσε πως έβλεπε τους δύο γιατρούς να μπαινοβγαίνουν στο δωμάτιο. Περίπου 45 λεπτά αργότερα, σύμφωνα με την κατάθεσή της, της ζητήθηκε να καλέσει το ΕΚΑΒ.

Οι δύο φωτογραφίες και το βίντεο

Από τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. εντοπίστηκαν δύο φωτογραφίες και ένα σύντομο βίντεο που καταγράφηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας στο ιατρείο του Κολωνακίου.

Στο συγκεκριμένο υλικό φέρεται να απεικονίζεται ο Γιώργος Μαζωνάκης με κλειστά μάτια, ξαπλωμένος στο κρεβάτι του ιατρείου. Τα αρχεία, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, διαγράφηκαν από το κινητό περίπου στις 19:09 της ίδιας ημέρας, ενώ οι Αρχές κατάφεραν να τα ανακτήσουν στο πλαίσιο της ψηφιακής ανάλυσης.

Μία από τις φωτογραφίες είχε σταλεί σε άλλο κινητό

Όπως φέρεται να προέκυψε από την ανάλυση του κινητού της γιατρού, μία από τις φωτογραφίες που δείχνουν τον καλλιτέχνη είχε σταλεί από τη συσκευή της σε άλλο κινητό τηλέφωνο.

Παράλληλα, τα στοιχεία του λογισμικού της συσκευής φέρεται να δείχνουν ότι οι συγκεκριμένες ενέργειες πραγματοποιήθηκαν, ενώ η συσκευή βρισκόταν στον χώρο του ιατρείου.

Η αποκάλυψη της διασώστριας του ΕΚΑΒ

Σύμφωνα με όσα είπε η διασώστρια του ΕΚΑΒ, το ασθενοφόρο κλήθηκε τελικά στις 16:23, σχεδόν μία ώρα μετά τον πρώτο συναγερμό που, σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, είχε καταγράψει την απώλεια των ζωτικών ενδείξεων.

Το πλήρωμα έφτασε στις 16:26. Σύμφωνα με τη διασώστρια, ο ασθενής βρισκόταν ήδη σε ασυστολία.

«Ο ασθενής, όπως διαπιστώσαμε, ήταν χωρίς αυτόματη αναπνοή, χωρίς σφυγμό και παρουσίαζε μυδρίαση άμφω. Άμεσα αναλάβαμε εμείς να συνεχίσουμε την ΚΑΡΠΑ, ενώ τοποθετήσαμε και απινιδωτή, ο οποίος έδειξε ότι ο ρυθμός της καρδιάς ήταν μη απινιδώσιμος», επεσήμανε η διασώστρια.