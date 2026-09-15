

Αποφυλακίζεται σήμερα Τρίτη 15/9, ο Ηλίας Κασιδιάρης, μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή.

Η απόλυσή του από το Κατάστημα Κράτησης Δομοκού αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 12:00, σύμφωνα με δελτίο Τύπου το οποίο εξέδωσε στις 11 Σεπτεμβρίου 2026 η συνήγορος υπεράσπισής του, Βάσω Πανταζή.

Στη σχετική της ανακοίνωση, η κα Πανταζή γνωστοποιεί ότι η απόλυση του Ηλία Κασιδιάρη από τις φυλακές Δομοκού θα πραγματοποιηθεί στις 15/9, σημειώνοντας παράλληλα ότι, σύμφωνα με τη θέση της υπεράσπισης, πρόκειται για τον μοναδικό Έλληνα κρατούμενο που αποφυλακίζεται έχοντας ολοκληρώσει το σύνολο της ποινής του χωρίς αμετάκλητη καταδίκη.

Η συνήγορός του κάνει επίσης λόγο για ζήτημα που, κατά την ίδια, αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και το τεκμήριο αθωότητας.

Παράλληλα, στο δελτίο Τύπου της, η Βάσω Πανταζή προαναγγέλλει συνέντευξη Τύπου του Ηλία Κασιδιάρη μετά την αποφυλάκισή του. Όπως αναφέρει, ο ίδιος αναμένεται να τοποθετηθεί για τα επόμενα πολιτικά του βήματα και ειδικότερα για τις πληροφορίες περί συμμετοχής του στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, προκειμένου, όπως σημειώνει, να μην αναπαράγονται «ανυπόστατες φήμες».