Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατηγορούνται οι δύο γιατροί που ευθύνονται τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και σήμερα, Τρίτη 15/9 αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Με βάση το νέο κατηγορητήριο, οι δύο γιατροί αντιμετωπίζουν πλέον την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, για την οποία ο Ποινικός Κώδικας προβλέπει ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν σήμερα, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, στις 13:00, καταθέτοντας γραπτά υπομνήματα, ενώ παράλληλα θα απαντήσουν στις ερωτήσεις του ανακριτή.

Στο «μικροσκόπιο» τα όσα συνέβησαν στο ιατρείο της Καρνεάδου

Οι Αρχές κάνουν φύλλο και φτερό κάθε στοιχείο που μπορεί να δώσει απαντήσεις για όσα συνέβησαν πριν από την κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της Καρνεάδου, αλλά και τις ενέργειες που ακολούθησαν.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οι καταθέσεις, το φωτογραφικό υλικό, καθώς και τα δεδομένα από το μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές ενδείξεις του τραγουδιστή.

Όπως επεσήμανε στην κατάθεσή του ο οδηγός του ταξί που μετέφερε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο ιατρείο ο τραγουδιστής έφτασε εκεί στις 13:55. Δέκα λεπτά αργότερα, στις 14:05, η γραμματέας φέρεται να κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής μπήκε μαζί με τη γιατρό σε άλλο δωμάτιο.

Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και οι απαντήσεις που θα δώσει

Ιδιαίτερη είναι η βαρύτητα που δίνεται στην ανάλυση των δεδομένων του μηχανήματος της πλασμαφαίρεσης, καθώς από αυτά προκύπτει, σύμφωνα με την έρευνα, σημαντικό χρονικό κενό μέχρι την ειδοποίηση του ΕΚΑΒ.

Η λειτουργία του μηχανήματος ξεκίνησε στις 14:14, καταγράφοντας διάφορες μετρήσεις και ενεργοποιώντας προειδοποιήσεις, ενώ, σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης άρχισε στις 14:37.

Η λειτουργία της πλασμαφαίρεσης διακόπηκε στις 15:22, γεγονός που, σύμφωνα με την έρευνα, ενδέχεται να συνδέεται με απώλεια της κυκλοφορίας του αίματος στο σύστημα του ασθενούς.

Η φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη στο μηχάνημα και ο συναγερμός

Στις 14:45 η γιατρός, όπως έχει αποδειχθεί από τις μέχρι στιγμής έρευνες φέρεται να φωτογράφισε τον Γιώργο Μαζωνάκη ενώ αυτός ήταν ξαπλωμένος στο κρεβάτι του ιατρείου και είχε τα μάτια του κλειστά.

Η εν λόγω φωτογραφία εξετάζεται από τις Αρχές και στόχος είναι να διαπιστωθεί ποιες ζωτικές ενδείξεις καταγράφονταν εκείνη τη στιγμή ενώ επίσης, αναμένεται η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, ώστε να διαπιστωθεί εάν και σε ποιο πρόσωπο εστάλη η φωτογραφία.

Όπως μεταδίδει το σχετικό ρεπορτάζ του ERTNews o τραγουδιστής παρέμεινε συνδεδεμένος στο μηχάνημα, το οποίο κατέγραφε παλμούς, αρτηριακή πίεση και οξυγόνωση.

Στις 15:23 το μηχάνημα ενεργοποίησε συναγερμό, καθώς, σύμφωνα με τα υπό εξέταση δεδομένα, είχαν χαθεί οι ζωτικές ενδείξεις.

Εκείνη τη στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες που εξετάζουν οι αρχές, στο δωμάτιο βρίσκονταν οι δύο γιατροί. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, δεν φαίνεται να ζητήθηκε άμεσα βοήθεια ή η συνδρομή των εργαζομένων του ιατρείου.

Περίπου 13 λεπτά αργότερα φέρεται να έγινε απόπειρα επανέναρξης της διαδικασίας της πλασμαφαίρεσης, η οποία διακόπηκε αυτόματα, καθώς ο οργανισμός του ασθενούς δεν ανταποκρινόταν.

Η γραμματέας του ιατρείου φέρεται να κατέθεσε ότι έβλεπε τους δύο γιατρούς να μπαινοβγαίνουν στο δωμάτιο. Περίπου 45 λεπτά αργότερα, σύμφωνα με την κατάθεσή της, της ζητήθηκε να καλέσει το ΕΚΑΒ.

H κατάθεση της διασώστριας του ΕΚΑΒ «κλειδί» για την υπόθεση

Η κλήση στο ΕΚΑΒ τελικά έγινε στις 16:23, σχεδόν μία ώρα μετά τον πρώτο συναγερμό που, σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, είχε καταγράψει την απώλεια των ζωτικών ενδείξεων.

Το πλήρωμα έφτασε στις 16:26. Σύμφωνα με τη διασώστρια, ο ασθενής βρισκόταν ήδη σε ασυστολία.

«Ο ασθενής, όπως διαπιστώσαμε, ήταν χωρίς αυτόματη αναπνοή, χωρίς σφυγμό και παρουσίαζε μυδρίαση άμφω. Άμεσα αναλάβαμε εμείς να συνεχίσουμε την ΚΑΡΠΑ, ενώ τοποθετήσαμε και απινιδωτή, ο οποίος έδειξε ότι ο ρυθμός της καρδιάς ήταν μη απινιδώσιμος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα ψηφιακά ευρήματα

Μετά την άφιξη του ΕΚΑΒ, οι αρχές εξετάζουν και τις ενέργειες που έγιναν μέσα στο ιατρείο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι δύο γιατροί ζήτησαν από τους εργαζομένους να προχωρήσουν στον καθαρισμό του χώρου, ενώ παρέμεναν στο ιατρείο.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από τον υπολογιστή του ιατρείου διαγράφηκε το επίμαχο ραντεβού.

Λίγο μετά τις 19:00 και πριν οδηγηθούν στην Ασφάλεια Αθηνών, η γιατρός φέρεται να διέγραψε από το κινητό της και την επίμαχη φωτογραφία που είχε τραβήξει νωρίτερα.