Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας 14/9 στις φυλακές Δομοκού, έπειτα από βίαιη σύγκρουση μεταξύ κρατουμένων, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξουν τραυματισμοί.

Το περιστατικό ξέσπασε περίπου στις 20:30, όταν έγκλειστοι που βρίσκονταν σε συγκεκριμένη πτέρυγα μετακινήθηκαν προς χώρο του ισογείου. Εκεί ήρθαν αντιμέτωποι με άλλη ομάδα κρατουμένων και ακολούθησε σφοδρή συμπλοκή.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Η ένταση προκάλεσε άμεση κινητοποίηση τόσο του προσωπικού του σωφρονιστικού καταστήματος όσο και των αστυνομικών δυνάμεων της περιοχής.

Η κατάσταση ξέφυγε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, με τους εμπλεκόμενους να χρησιμοποιούν αυτοσχέδια αιχμηρά αντικείμενα και να ανταλλάσσουν βαριά χτυπήματα.

Δύο τραυματίες στο Νοσοκομείο Λαμίας

Από τη σφοδρή συμπλοκή τραυματίστηκαν συνολικά πέντε άτομα.

Δύο αλλοδαποί κρατούμενοι, οι οποίοι έφεραν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο (πιθανότατα αυτοσχέδιο μαχαίρι) καθώς και έντονα σημάδια από χτυπήματα στα πλευρά, κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστούν επειγόντως στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας για νοσηλεία και ιατρική περίθαλψη.

Επιπλέον, ακόμη τρεις τραυματίες κρατούμενοι, ανάμεσα στους οποίους και ένας Έλληνας, μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Δομοκού. Τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και σε πρώτη φάση δεν κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή τους στο Νοσοκομείο.

Για το νέο περιστατικό βίας ενημερώθηκε άμεσα το Αστυνομικό Τμήμα Δομοκού, το οποίο ανέλαβε την προανάκριση, ενώ στο σωφρονιστικό κατάστημα πραγματοποιούνται έλεγχοι στους θαλάμους για τον εντοπισμό άλλων αυτοσχέδιων όπλων.