Στη σύλληψη δύο 17χρονων προχώρησαν αστυνομικοί στον Άγιο Παντελεήμονα, μετά από απόπειρα ληστείας σε βάρος 42χρονης γυναίκας.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, 13 Σεπτεμβρίου, όταν, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ένας 17χρονος πλησίασε τη γυναίκα ενώ εκείνη περπατούσε στην περιοχή και, χρησιμοποιώντας βία, επιχείρησε να της αρπάξει τη χρυσή αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό.

Η απόπειρα δεν ολοκληρώθηκε και η 42χρονη ειδοποίησε αμέσως την Άμεση Δράση.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. ξεκίνησαν αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή και λίγες ώρες αργότερα εντόπισαν τον 17χρονο που φέρεται να είχε επιτεθεί στη γυναίκα.

Ο ανήλικος ακινητοποιήθηκε και οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα. Μαζί του βρισκόταν ακόμη ένας 17χρονος, στην κατοχή του οποίου, σύμφωνα με την αστυνομία, εντοπίστηκε λεπίδα.

Σε βάρος των δύο ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία από το αρμόδιο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Ο πρώτος κατηγορείται για απόπειρα ληστείας, ενώ ο δεύτερος για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων εξαιτίας της λεπίδας που βρέθηκε στην κατοχή του.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί από την ΕΛ.ΑΣ. εάν εξετάζεται πιθανή εμπλοκή τους σε άλλα παρόμοια περιστατικά στην περιοχή.