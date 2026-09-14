Με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκε προφυλακιστέος ο 51χρονος στην Κέρκυρα, ο οποίος κατηγορείται για τη σεξουαλική κακοποίηση της 8χρονης εγγονής του. Την ίδια ώρα, νέα σοβαρά στοιχεία περιλαμβάνονται στη δικογραφία, καθώς η 28χρονη μητέρα του παιδιού φέρεται να κατέθεσε ότι ο πατέρας της την κακοποιούσε σεξουαλικά και όταν η ίδια ήταν ανήλικη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου φέρεται να επιβεβαιώνει τις καταγγελίες που είχαν φτάσει στις Αρχές τις προηγούμενες ημέρες.

Οι εργαστηριακές εξετάσεις εντόπισαν στο παιδί μικρόβια που, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συνδέονται με σεξουαλική επαφή.

Η κατάθεση του 9χρονου αδελφού της 8χρονης

Ιδιαίτερη βαρύτητα στη δικογραφία έχει η κατάθεση του 9χρονου αδελφού της 8χρονης.

Όπως φέρεται να ανέφερε στις Αρχές, όταν απουσίαζαν η μητέρα, η γιαγιά και ο θείος τους, ο 51χρονος κλείδωνε την 8χρονη στο δωμάτιό του. Ο ανήλικος φέρεται να είπε ακόμη ότι άκουγε το κορίτσι να κλαίει, ενώ υποστήριξε πως ο κατηγορούμενος τον είχε απειλήσει προκειμένου να μην αποκαλύψει όσα συνέβαιναν.

Η οικογένεια φέρεται να συγκατοικούσε το τελευταίο διάστημα με τον 51χρονο, καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 28χρονη μητέρα είχε επιλέξει αυτή τη λύση προκειμένου να περιορίσει τα έξοδα διαβίωσης.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση στην Κέρκυρα

Η έρευνα των Αρχών ξεκίνησε στις 25 Αυγούστου, όταν η μητέρα επισκέφθηκε γυναικολόγο, καθώς το παιδί παρουσίαζε ενοχλήσεις τους προηγούμενους μήνες.

Η γιατρός φέρεται να εντόπισε ενδείξεις που προκάλεσαν ανησυχία για πιθανή κακοποίηση και παρέπεμψε τη μητέρα στην Αστυνομία. Ακολούθησε η διαδικασία των εξετάσεων και η διερεύνηση της καταγγελίας από τις αρμόδιες Αρχές.

Η 28χρονη καταγγέλλει ότι είχε κακοποιηθεί και η ίδια

Στην κατάθεσή της, η 28χρονη φέρεται να προχώρησε σε μια ακόμη σοβαρή καταγγελία σε βάρος του πατέρα της.

Όπως υποστήριξε, ο 51χρονος την κακοποιούσε σεξουαλικά όταν εκείνη ήταν ακόμη ανήλικη, στην Αλβανία, από το 2010 έως το 2015, δηλαδή από την ηλικία των 12 έως και των 17 ετών.

Η ίδια, σύμφωνα με τις πληροφορίες, εξέφρασε στις Αρχές φόβους για τη ζωή της, αλλά και ανησυχία ότι ο κατηγορούμενος ενδέχεται να διαφύγει στην Αλβανία. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο 51χρονος είχε εκτίσει στο παρελθόν δύο ποινές φυλάκισης στη γειτονική χώρα για άλλες υποθέσεις, οι οποίες δεν συνδέονται με περιστατικά κακοποίησης.