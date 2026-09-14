Στη σύλληψη 40χρονου για εμπρησμό από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση προχώρησαν οι ανακριτικές υπηρεσίες της Πυροσβεστικής, μετά τις τρεις διαδοχικές εστίες φωτιάς που εκδηλώθηκαν το βράδυ της Κυριακής σε δασική έκταση στην περιοχή Σταυρός της Εύβοιας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ο άνδρας ομολόγησε κατά την προανάκριση ότι προκάλεσε τις τρεις πυρκαγιές, ενώ στη συνέχεια υπέδειξε στους ανακριτικούς υπαλλήλους τα σημεία όπου έδρασε.

Κατά πληροφορίες από αρμόδιες πηγές, ο 40χρονος κινούνταν με μηχανάκι, σταματούσε στην άκρη του δρόμου και χρησιμοποιούσε αναπτήρα για να βάζει φωτιά σε ξερά χόρτα, μέσα σε δασική έκταση και δίπλα σε πεύκα.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι επικαλέστηκε τη συμπεριφορά συγχωριανών του απέναντί του, υποστηρίζοντας πως αυτή ήταν ο λόγος που τον οδήγησε στις πράξεις του.

Για την εξιχνίαση της υπόθεσης συνεργάστηκαν το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Οι ερευνητές συγκέντρωσαν και αξιολόγησαν τα διαθέσιμα στοιχεία, από τα οποία προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις σε βάρος του 40χρονου.

Μετά την εξέτασή του πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση, παρουσία ανακριτικών υπαλλήλων. Ο συλληφθείς υπέδειξε τις θέσεις των εστιών και τον τρόπο με τον οποίο ενήργησε. Όπως γνωστοποίησε η Πυροσβεστική, τα στοιχεία της αναπαράστασης συσχετίστηκαν με τα ευρήματα της έρευνας.

Η σύλληψη του 2018 και η αθώωση

Ο 40χρονος είχε απασχολήσει τις Αρχές και το 2018 για υπόθεση εμπρησμών από πρόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές, τότε είχε συλληφθεί και είχε ομολογήσει εμπλοκή σε εννέα περιστατικά.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, είχε παραμείνει προσωρινά κρατούμενος για 18 μήνες, όμως στη συνέχεια αθωώθηκε από το δικαστήριο λόγω αμφιβολιών.

Για τη νέα υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία και ο συλληφθείς οδηγείται ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.

Η Πυροσβεστική υπογραμμίζει ότι κάθε εμπρηστική ενέργεια διερευνάται εξονυχιστικά, καθώς μπορεί να θέσει σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον.