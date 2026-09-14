Το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου θα περάσουν και πάλι αύριο οι κατηγορούμενοι γιατροί στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, μετά την νέα προθεσμία που έλαβαν κάτω από το πρίσμα των νέων στοιχείων που έχουν προκύψει που οδήγησαν στην αναβάθμιση της κατηγορίας που αντιμετωπίζουν.

Τα νέα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα της αστυνομίας , τα ψηφιακά ευρήματα και κυρίως το καταγραφικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης το οποίο φαίνεται πως «μίλησε» ήταν αυτά που οδήγησαν στην απόφαση να δοθεί περισσότερος χρόνος ώστε να αξιολογηθούν.

Πλέον, οι δυο κατηγορούμενοι γιατροί καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο , κατά συναυτουργία. Πρόκειται για ένα αδίκημα για το οποίο έβαλε στο κάδρο της υπόθεσης από την πρώτη στιγμή ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκη και τα επιπλέον στοιχεία που προέκυψαν οδήγησαν τον αρμόδιο ανακριτή να ζητήσει την άσκηση συμπληρωματικής δίωξης.

Η νέα δίωξη αλλάζει τα δεδομένα καθώς το συγκεκριμένο αδίκημα επισύρει ακόμη και ισόβια κάθειρξη σε αντίθεση με αυτό της θανατηφόρας έκθεσης που αρχικά διώχθηκαν, που το πλαίσιο ποινής κινείται από 6 έως 10 έτη.

Επιπλέον, οι γιατροί, μετά την απολογία τους, είναι αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο της προφυλάκισης κάτι που δεν ήταν ανοικτό μέχρι την αναβάθμιση της κατηγορίας καθώς η θανατηφόρα έκθεση δεν οδηγεί στη φυλακή παρά μόνο αν υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πληροφορίες αναφέρουν πως στο πλαίσιο της ανάκρισης έχουν ήδη καταθέσει μάρτυρες , μεταξύ των οποίων, η γραμματέας των κατηγορουμένων και ένας πελάτης.