Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη καθώς μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας οι δυο γιατροί , που οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη, είναι πλέον αντιμέτωποι με το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο από αυτό της θανατηφόρας έκθεσης.

Τα αποτελέσματα από τα εργαστήρια της αστυνομίας που αφορούν τα νέα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από την έρευνα η οποία προηγήθηκε στο ιατρείο του Κολωνακίου αλλά και την εξέταση των ψηφιακών ευρημάτων που εστάλησαν στον αρμόδιο ανακριτή ήταν αυτά , που σύμφωνα με πληροφορίες, οδήγησαν στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου αλλάζοντας τα δεδομένα.

Και αυτό γιατί οι δυο κατηγορούμενοι καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για ένα αδίκημα το οποίο επισύρει ακόμη και ισόβια κάθειρξη σε αντίθεση με αυτό της θανατηφόρας έκθεσης που το πλαίσιο ποινής κινείται από 6 έως 10 έτη.

Επιπλέον, οι γιατροί, μετά την απολογία τους , είναι αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο της προφυλάκισης κάτι που δεν ήταν ανοικτό μέχρι την αναβάθμιση της κατηγορίας καθώς η θανατηφόρα έκθεση δεν οδηγεί στη φυλακή παρά μόνο αν υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Οι αρχές επιχείρησαν να αποσαφηνίσουν την αλληλουχία των γεγονότων όσων προηγήθηκαν της ανακοπής αλλά και εκείνων που ακολούθησαν σε μια προσπάθεια να διαπιστωθεί με βεβαιότητα ποιοι βρίσκονταν στον χώρο του ιατρείου, ποιες ιατρικές πράξεις πραγματοποιήθηκαν και ποια ήταν η κατάσταση του τραγουδιστή στα κρίσιμα λεπτά.

Ψηφιακά αρχεία, κλήσεις, μηνύματα, βιντεοληπτικό υλικό, το καταγραφικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης μπήκαν στο «μικροσκόπιο».

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης «μίλησε» καταγράφοντας την ώρα που σταμάτησε να χτυπά η καρδιά του Γιώργου Μαζωνάκη και απέχει σημαντικά από το χρόνο που οι κατηγορούμενοι ζήτησαν βοήθεια από το ΕΚΑΒ. Η κλήση στο ΕΚΑΒ φέρεται να έγινε περίπου 50 λεπτά από τη στιγμή που ήχησε το πρώτο alert στο μηχάνημα.



Στο επίκεντρο βρίσκεται και η φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη που φέρεται να ανακτήθηκε από το κινητό τηλέφωνο της κατηγορούμενης γιατρού και θεωρείται ένα από τα σημαντικά στοιχεία της έρευνας.



Στη συγκεκριμένη εικόνα , σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίζεται ξαπλωμένος στο κρεβάτι της κλινικής, με τα μάτια κλειστά.

Η στιγμή που τραβήχτηκε η φωτογραφία, για ποιον λόγο και, κυρίως, σε ποια κατάσταση βρισκόταν ο τραγουδιστής αποτελούν στοιχεία κομβικής σημασίας.

Το ενδιαφέρον στρέφεται στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την ανακοπή που υπέστη ο τραγουδιστής μέχρι να ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ αλλά και στο γεγονός πως κανείς από τους δυο γιατρούς δεν εξέφρασε την επιθυμία να τον συνοδεύσει με τον ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Αυτό εγείρει ερωτήματα , σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, για ενδεχόμενη προσπάθεια αλλοίωσης στοιχείων αφού φέρονται να έσπευσαν να καθαρίσουν το χώρο και να διαγράψουν όλα τα ραντεβού επικαλούμενοι διαδικασία ρουτίνας.