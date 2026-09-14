Στη σύλληψη ενός 23χρονου για επαναλαμβανόμενη χρήση λέιζερ κατά τη διάρκεια του αγώνα ΠΑΟΚ – Άρης στην Τούμπα προχώρησαν αστυνομικοί το βράδυ της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., από την εξέταση υλικού του Ηλεκτρονικού Συστήματος Εποπτείας Αθλητικών Εγκαταστάσεων διαπιστώθηκε ότι ο νεαρός, ενώ βρισκόταν στις κερκίδες, έστρεφε επανειλημμένα τη δέσμη πράσινου φωτός προς ποδοσφαιριστές και τον πάγκο του Άρη. Η χρήση του λέιζερ καταγράφηκε από την έναρξη έως τη λήξη της αναμέτρησης.

Μετά το τέλος του αγώνα, αστυνομικοί του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, με τη συνδρομή συναδέλφων τους από το Τμήμα Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, τον συνέλαβαν κοντά στο γήπεδο.

Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε ο δείκτης λέιζερ. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και παραπέμφθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.