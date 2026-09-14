Η γιατρός που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη κατέθεσε στην αστυνομία για την πλασμαφαίρεση που υπεβλήθη ο καλλιτέχνης λίγο πριν χάσει τη ζωή του.

Η γυναίκα υποστήριξε ότι κανόνισαν το ραντεβού την προηγούμενη μέρα, περιγράφοντας έναν ταλαιπωρημένο άνθρωπο μεν, αλλά χωρίς προβλήματα υγείας.

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου ήρθε μόνος του στις 19:00. Του έκανα ηλεκτροφυσιολογικό έλεγχο με τα μηχανήματα που έχω στο ιατρείο μου και διαπίστωσα, ότι ήταν πολύ επιβαρημένος. Ό,τι του έλεγα, το πιστοποιούσε και όταν του ανέφερα ότι έκανε χρήση ουσιών μου απάντησε “δεν φαντάζεσαι”. Επίσης, μου είπε πως έπαιρνε διουρητικά χάπια, επειδή είχε κατακράτηση υγρών. Είχε ένα παράξενο βήχα, μια υπερδιέγερση και δεν μπορούσε να σταθεί όρθιος πολύ ώρα. Στο τέλος με ρώτησε τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα, για να σώσει το event που είχε. Του είπα ότι κάτι που είχα γρήγορο και απομακρύνει τις ουσίες, χημικές ή τοξικές, είναι η θεραπεία που γίνεται με το μηχάνημα “…”, η οποία είναι καθαρισμός του αίματος. Αυτή η θεραπεία δεν έχει παρενέργειες ή αντενδείξεις, αντίθετα ενδείκνυται σε τέτοιες περιπτώσεις. Η θεραπεία διαρκεί συνήθως δύο με τρεις ώρες. Δεν ζήτησα έγγραφη συγκατάθεση, διότι αν δεν ήθελε να κάνει αυτή τη θεραπεία δεν θα παρουσιαζόταν», είπε η γιατρός, σύμφωνα με το OPEN.

«Αφού συμφωνήσαμε να κάνουμε τη θεραπεία, ορίσαμε ραντεβού για την επόμενη μέρα, την Τετάρτη στις 15:00. Ωστόσο, εκείνος καθυστέρησε και ήρθε στο ιατρείο μας, στις 16:00. Στο χώρο (δωμάτιο), που θα γινόταν η θεραπεία βρισκόμουν μόνη μου μαζί με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ξεκίνησαν την προετοιμασία, ενώ μου ανέφερε πως ήταν άυπνος… Τον είδα ανήσυχο, είχε τον ίδιο βήχα με την προηγούμενη μέρα και είχε χειρότερη άρθρωση, ωστόσο δεν ανέφερε κάποιο πρόβλημα υγείας», φέρεται να ανέφερε στην κατάεθεσή της.

Υπενθυμίζεται, ότι νωρίτερα έγινε γνωστό πως είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβάθμισης της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών που συνδέονται με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, από θανατηφόρα έκθεση.

Την αναβάθμιση της κατηγορίας για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, που επισύρει ακόμα και ποινή ισόβιας κάθειρξης, έχει ήδη ζητήσει η οικογένεια Μαζωνάκη και εξετάζεται από τη δικαιοσύνη.