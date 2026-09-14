Ένα δραματικό περιστατικό σοβαρού τραυματισμού βρέφους μόλις 17 ημερών αποκαλύφθηκε στα Χανιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, το μωράκι διεκομίσθη την Κυριακή (13/9) με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση στο Νοσοκομείο Χανίων και εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών.



Του ανταποκριτή μας από το Flashnews στα Χανιά.

Ο Διευθυντής και το προσωπικό της Μονάδας διαπίστωσαν ότι έφερε εγκεφαλική αιμορραγία εξ αιτίας χτυπήματος. Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων το βράδυ της Κυριακής διεκομίσθη στην Μονάδα Εντατικής του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Χανίων.



Στο μεταξύ και σύμφωνα με τις πληροφορίες του Flashnews.gr, ο Διευθυντής της Μονάδας Εντατικής Νεογνών του Νοσοκομείου Χανίων κ. Καραβιτάκης, ενημέρωσε τον Διοικητή του ιδρύματος Γ. Μπέα και στην συνέχεια για το περιστατικό ενημερώθηκαν οι αστυνομικές αρχές που συνέλαβαν την Χανιώτισσα μητέρα η οποία είναι μόλις 18 ετών.



Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες πίσω από την υπόθεση υπάρχει ένα δράμα, καθώς η μητέρα όταν έμεινε σε κατάσταση εγκυμοσύνης εγκαταλήφθηκε από τον πατέρα του μωρού και πέρασε μόνη της όλο το διάστημα της λοχείας και της γέννας, σε βαριά ψυχολογική κατάσταση.



Το μεσημέρι της Δευτέρας (14/9) η 18χρονη οδηγήθηκε στις δικαστικές αρχές και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί στον ανακριτή το πρωί της Τρίτης (15/9).