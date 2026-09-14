Η χρονική στιγμή κατά την οποία σταμάτησε η καρδιά του Γιώργου Μαζωνάκη φαίνεται να έχει καταγραφεί από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και απέχει σημαντικά από τον χρόνο που η γιατρός, Ιωάννα Γάκα, υποστήριξε ότι έφτασε στο ιατρείο ο 54χρονος τραγουδιστής.

Πρόκειται για στοιχείο το οποίο έχει ενταχθεί στην πρώτη έκθεση – ανάλυση που συνέταξαν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και η οποία παραδόθηκε το απόγευμα της Κυριακής σε εισαγγελέα και ανακριτή που χειρίζονται την υπόθεση.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό πως είναι ανοικτό το ενδεχόμενο αναβάθμισης της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών που συνδέονται με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, από θανατηφόρα έκθεση.

Την αναβάθμιση της κατηγορίας για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, που επισύρει ακόμα και ποινή ισόβιας κάθειρξης, έχει ήδη ζητήσει η οικογένεια Μαζωνάκη και εξετάζεται από τη δικαιοσύνη.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι πιθανό να δοθεί στους δύο κατηγορούμενους νέα προθεσμία για να απολογηθούν αύριο, καθώς εξετάζεται από τις δικαστικές αρχές το ενδεχόμενο αναβάθμισης του κατηγορητηρίου.

Αφού, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ανακριτής αναμένει νέα στοιχεία από την αστυνομία, ψηφιακά ευρήματα, τα οποία ενδεχομένως δρομολογήσουν ραγδαίες εξελίξεις.

Οι Αρχές έχουν προσπαθήσει να συνθέσουν το ακριβές χρονοδιάγραμμα όσων συνέβησαν στον χώρο του ιατρείου από την ώρα της άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη, λίγο πριν από τις 14:00 το μεσημέρι, μέχρι και τη στιγμή που κάλεσαν το ΕΚΑΒ στις 16:23.