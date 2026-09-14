Μπαράζ ελέγχων πραγματοποίησαν από την περασμένη Δευτέρα έως και σήμερα τα ξημερώματα αστυνομικοί της Τροχαίας σε μπλόκα σε κεντρικούς δρόμους της Αττικής, προκειμένου να εντοπίσουν οδηγούς που ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Κατά τη διάρκεια των 38.098 ελέγχων αλκοολομέτρησης, βεβαιώθηκαν 205 παραβάσεις και συνελήφθησαν πέντε οδηγοί, υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0,60 mg/l.

Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι τα θετικά αποτελέσματα των ελέγχων ανέρχονται σε μόλις 0,54% επί του συνόλου των ελέγχων. Αυτό το στοιχείο, όπως τονίζουν αξιωματικοί της Τροχαίας, δείχνει τη συμμόρφωση των οδηγών και την αλλαγή στην οδηγική συμπεριφορά.

Εντωμεταξύ, στη διάρκεια των ελέγχων βεβαιώθηκαν άλλες 7.669 παραβάσεις, κυρίως για υπερβολική ταχύτητα, επικίνδυνους ελιγμούς, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση σηματοδοτών, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης κ.α. Μάλιστα, ακινητοποιήθηκαν 936 οχήματα, εκ των οποίων 130 μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν 983 άδειες ικανότητας οδήγησης και 302 άδειες κυκλοφορίας.

Επιπλέον, εντοπίστηκαν 10 οδηγοί να μην έχουν δίπλωμα οδήγησης, καθώς τους είχε αφαιρεθεί για προγενέστερες παραβάσεις που είχαν διαπράξει.

Συνολικά, κατά τη διάρκεια των ελέγχων συνελήφθησαν 24 οδηγοί, ενώ όπως επισημαίνουν αστυνομικοί της Τροχαίας, οι έλεγχοι κυρίως για τη βεβαίωση παραβάσεων για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση.