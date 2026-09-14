Μικρής διάρκειας ένταση σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου στη φυλασσόμενη κλειστή ελεγχόμενη δομή προσωρινής διαμονής αιτούντων άσυλο, στην περιοχή «Κλειδί» του δήμου Σιντικής, στις Σέρρες.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., γύρω στις 21:10, περίπου 30 μετανάστες πέταξαν πέτρες προς τις αστυνομικές δυνάμεις και επιχείρησαν να προκαλέσουν ζημιές στην περίφραξη της δομής. Με την επέμβαση των αστυνομικών, η κατάσταση εκτονώθηκε μέσα σε λίγα λεπτά, ενώ δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ή διαφυγή κάποιου διαμένοντα.

Παρόμοια σκηνικά έντασης έχουν καταγραφεί και το προηγούμενο χρονικό διάστημα, με αποκορύφωμα τα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν στις 22/08, όταν προκλήθηκαν ζημιές στις εγκαταστάσεις και την περίφραξη της δομής, ενώ συνελήφθησαν 25 μετανάστες και διέφυγαν περισσότεροι από δέκα.

Σημειώνεται ότι στη συγκεκριμένη δομή διαμένουν στην πλειονότητά τους μετανάστες από την Αίγυπτο και το Μπαγκλαντές, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.