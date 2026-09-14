Ανοικτό είναι το ενδεχόμενο αναβάθμισης της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών που συνδέονται με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, από θανατηφόρα έκθεση.

Την αναβάθμιση της κατηγορίας για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, που επισύρει ακόμα και ποινή ισόβιας κάθειρξης, έχει ήδη ζητήσει η οικογένεια Μαζωνάκη και εξετάζεται από τη δικαιοσύνη.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι πιθανό να δοθεί στους δύο κατηγορούμενους νέα προθεσμία για να απολογηθούν αύριο, καθώς εξετάζεται από τις δικαστικές αρχές το ενδεχόμενο αναβάθμισης του κατηγορητηρίου.

Αφού, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ανακριτής αναμένει νέα στοιχεία από την αστυνομία, ψηφιακά ευρήματα, τα οποία ενδεχομένως δρομολογήσουν ραγδαίες εξελίξεις.

Οι Αρχές έχουν προσπαθήσει να συνθέσουν το ακριβές χρονοδιάγραμμα όσων συνέβησαν στον χώρο του ιατρείου από την ώρα της άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη, λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι, μέχρι και τη στιγμή που κάλεσαν το ΕΚΑΒ στις 16:23.

Ψηφιακά αρχεία, κλήσεις, μηνύματα, βιντεοληπτικό υλικό, το καταγραφικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης αλλά και μια φωτογραφία του τραγουδιστή στο κρεβάτι του ιατρείου, που φέρεται να σβήστηκε από το κινητό της κατηγορούμενης, έχουν μπει στο «μικροσκόπιο».

Η κατηγορούμενη, της οποίας οι αρχικοί ισχυρισμοί διαψεύστηκαν από τα στοιχεία, σύμφωνα με πληροφορίες, θα αποδώσει τις αντιφάσεις στις οποίες έχει υποπέσει στο γεγονός ότι ήταν σε κατάσταση πανικού υποστηρίζοντας, μάλιστα, πως είχε να δει τον Γιώργο Μαζωνάκη περίπου πέντε χρόνια.

Ο παθολόγος και σύζυγός της από την πρώτη στιγμή επιχείρησε να διαχωρίσει τη θέση του και να βγει από το «κάδρο» ισχυριζόμενος πως δεν είχε καμία σχέση με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ο κατηγορούμενος φέρεται να λέει πως τη μοιραία ημέρα είχε τρία ραντεβού με άλλους ασθενείς και επικαλείται το γεγονός ότι βρισκόταν σε κοντινό μαγαζί για φαγητό, όταν τον ειδοποίησαν για το περιστατικό και έσπευσε να βοηθήσει.