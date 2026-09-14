Για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη μίλησε το πρωί της Δευτέρας 14/9 ο δικηγόρος Δημήτρης Αναστασόπουλος, επισημαίνοντας για τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς ότι με βάση όσα έχουν γίνει γνωστά, η ποινική δίωξη δεν στοιχειοθετεί αμέλεια, αλλά ενδεχομένως και δόλο.

Η φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη ξαπλωμένου στο ιδιωτικό ιατρείο, δεν εγείρει μόνο το ερώτημα εάν τότε που τραβήχτηκε ήταν ζωντανός ή είχε χάσει τις αισθήσεις του, αλλά ενδέχεται να αναβαθμίσει το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο συλληφθέντων, επεσήμανε μιλώντας στο ΕΡΤnews.

«Ακούσαμε ότι τον άφησαν μια ώρα πριν καλέσουν το ΕΚΑΒ, δεν τον βοήθησαν, αλλά έβγαζαν φωτογραφίες. Ασφαλώς και δεν μπορούμε να υπεισέλθουμε ειδικότερα στη δικογραφία, αλλά από αυτά που έχουμε διαβάσει ασκήθηκε μία πολύ σοβαρή ποινική δίωξη με τη διάταξη του άρθρου 308, σύμφωνα με την οποία είναι σε βαθμό κακουργήματος και αφορά περιπτώσεις κατά τις οποίες κάποιος που έχει την ευθύνη κάποιου άλλου προσώπου ή τον καθιστά αβοήθητο, δεν του παρέχει την αναγκαία φροντίδα, την αναγκαία νοσηλεία, εν προκειμένω, με αποτέλεσμα και τον θάνατό του.

Πρόκειται για διάταξη η οποία επισύρει ποινή κάθειρξης μέχρι και 10 ετών. Είναι λοιπόν αυτονόητο ότι θα διερευνηθεί από τις ανακριτικές αρχές ενώ οι δύο γιατροί βρίσκονται ενώπιον του αρμοδίου ανακριτή», διευκρίνισε ο δικηγόρος.

«Κάθε γιατρός έχει μια εγγυητική θέση απέναντι στον οποιονδήποτε βρεθεί πλησίον του και χρειαστεί τη βοήθειά του σε οποιοδήποτε χώρο και πολύ περισσότερο αν βρίσκεται στο ιατρείο του και ο ίδιος με τις πράξεις ή τις παραλείψεις του τον εκθέσει σε κίνδυνο και τον καταστήσει αβοήθητο», ανέφερε στη συνέχεια ο κ. Αναστασιάδης, υπενθυμίζοντας ότι είναι δεκάδες οι περιπτώσεις που κρίθηκαν ένοχοι ιατροί γιατί δεν παρασχέθηκε η αναγκαία βοήθεια με αποτέλεσμα τον θάνατο ή σοβαρή σωματική βλάβη.

Το ενδεχόμενο συγκάλυψης

Τις διαστάσεις «συγκάλυψης», παραθέτει επίσης ο δικηγόρος αναφορικά με τη φωτογραφία, τη διαγραφή της, την καθυστέρηση κλήσης στο ΕΚΑΒ. «Αυτό είναι αμέλεια ή μπορεί να είναι κάτι παραπάνω και να υπάρχει αναβάθμιση του κατηγορητηρίου», είπε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Αναστασόπουλος.

«Είναι αδιανόητο να υπάρχει μηχάνημα πλασμαφαίρεσης σε ιατρείο»

Στο ERTnews μίλησε και ο Διευθυντής της Πρώτης Νεφρολογικής Κλινικής του ΑΠΘ, Παντελής Σαραφίδης επανέλαβε ότι είναι αδιανόητο να υπάρχει μηχάνημα πλασμαφαίρεσης σε ιατρείο, καθώς, όπως είπε, απαιτεί έμπειρη αλλά και εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό.

«Χρησιμοποιείται για εξαιρετικά βαριά νοσήματα, σε επείγουσες καταστάσεις για αφαίρεση αντισωμάτων που απειλούν είτε τη ζωή ασθενούς είτε ένα ζωτικό όργανο, για παράδειγμα σπάνια πάθηση αγγείων», είπε ο κ. Σαραφίδης.

«Η Επιτροπή Ελέγχου που έχει ήδη συσταθεί και τοποθετηθεί από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών θα πρέπει να μας πει και τι έχει γίνει το προηγούμενο χρονικό διάστημα και θα πρέπει να διερευνηθεί και από το Υπουργείο Υγείας που είναι η εποπτεύουσα αρχή, τι έγινε όλα αυτά τα χρόνια στη συγκεκριμένη «δομή», η οποία διαφήμιζε το προϊόν της και καταλαβαίνουμε ότι προσέλκυε και πάρα πολύ κόσμο», ανέφερε.