Συνεχίζονται οι έρευνες για την πολύκροτη υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με τις Αρχές να στρέφουν πλέον το ενδιαφέρον τους στα ψηφιακά ίχνη που έχουν ήδη ανακτηθεί, ενώ σήμερα το μεσημέρι οι δύο γιατροί αναμένεται να παρουσιαστούν στον ανακριτή για να δώσουν τις δικές τους απαντήσεις.

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών μπαίνει η πιθανή εμπλοκή τρίτων προσώπων, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιήθηκαν τα ψηφιακά ευρήματα που διαγράφηκαν από τους εμπλεκόμενους και έχουν ανακτηθεί.

Θυμίζεται ότι συνολικά 84 λεπτά φέρεται να μεσολάβησαν μέχρι την κλήση του ΕΚΑΒ, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η κατάθεση της πρώτης διασώστριας που έφτασε στο ιατρείο. Οι Αρχές προσπαθούν να συνθέσουν το ακριβές χρονοδιάγραμμα όσων συνέβησαν στον χώρο του ιατρείου από την ώρα της άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη, λίγο πριν από τις 14:00 το μεσημέρι, μέχρι και τη στιγμή που κάλεσαν το ΕΚΑΒ στις 16:23.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο ΕΡΤnews, εξήγησε: «Η αστυνομική έρευνα δεν έχει σταματήσει, έχουμε ακόμη εκκρεμότητα και, μάλιστα, οι συνάδελφοι στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών εργάζονται νυχθημερόν για να μπορέσουν να δώσουν πλήρη εικόνα των αποτελεσμάτων της εξέτασης των ψηφιακών πειστηρίων στην αρμόδια ανακριτική αρχή, καθώς σήμερα αναμένουμε τις απολογίες των δύο κατηγορούμενων. Οπότε είναι πολύ σημαντικό ο αρμόδιος ανακριτής να έχει πλήρη εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη το επίμαχο χρονικό διάστημα».

«Τις προηγούμενες μέρες παραδόθηκε ήδη μία πρώτη έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών στην αρμόδια ανακριτική αρχή. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι υπάρχει ένας μεγάλος όγκος δεδομένων τα οποία επεξεργάζονται οι συνάδελφοι. Αναμένουμε και τα αποτελέσματα από τις άρσεις τηλεφωνικού απορρήτου, καθώς είναι πολύ σημαντικές και οι συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν και μεταξύ των κατηγορουμένων και με άλλα πρόσωπα, τρίτα πρόσωπα, τα οποία μπορούν να μας δώσουν περισσότερα στοιχεία».

«Θα προσπαθήσουμε να επιβεβαιώσουμε αν όντως υπήρχε τηλεφωνική επικοινωνία με κάποιο πρόσωπο που τον ενημέρωσε να επιστρέψει ή απλώς επέστρεψε εκείνη την ώρα στο ιατρείο, όπως και άλλες λεπτομέρειες που είναι πολύ σημαντικές, ακόμη και τα αρχεία που έχουν ανακτηθεί με ποιον τρόπο χρησιμοποιήθηκαν πριν διαγραφούν».

Αναφορικά με τη φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται ο Γιώργος Μαζωνάκης την ώρα που έχει ξεκινήσει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. σημείωσε: «Δεν έχουμε διαπιστώσει ακόμα πώς έχει χρησιμοποιηθεί αυτό το υλικό, αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή, προσπαθούν να επεξεργαστούν τα ψηφιακά πειστήρια οι συνάδελφοι για να διαπιστώσουμε με ποιον τρόπο χρησιμοποιήθηκαν τα αρχεία που έχουν ήδη ανακτηθεί. Βέβαια, αυτή η διαδικασία είναι σε πλήρη εξέλιξη, δεν γνωρίζουμε ποια θα είναι τα επόμενα αποτελέσματα. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε αποτέλεσμα από αυτό και να ενημερωθεί άμεσα και ο ανακριτής».