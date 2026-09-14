Για τη στιγμή της σύγκρουσης κατέθεσε σήμερα στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη επιβάτιδα του Intercity.

Η πρόεδρος του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων ανακοίνωσε στην έναρξη της σημερινής συνεδρίασης πως θα προηγηθούν οι καταθέσεις των μαρτύρων που βρίσκονται στο δικαστήριο για να μην περιμένουν και στο τέλος θα προτείνει η εισαγγελέας επί του αιτήματος για τον έλεγχο του κινητού του σταθμάρχη βραδινής βάρδιας.

«Ήταν σαν να έσκασε βόμβα», κατέθεσε η μάρτυρας που επέβαινε στο πέμπτο βαγόνι και περιέγραψε την κατάσταση που επικρατούσε στο τρένο μετά τη σύγκρουση, όπως αναφέρει το larissanet.

«Το βαγόνι είχε γείρει προς τα αριστερά, σηκώθηκα και πήγα προς τον διάδρομο. Άκουσα μια κοπέλα να φωνάζει “φωτιά, φωτιά”. Ένας επιβάτης πήρε το σφυρί και έσπασε το παράθυρο. Άρχισε να μπαίνει καπνός και να γίνεται αποπνικτική η ατμόσφαιρα», κατέθεσε μεταξύ άλλων η μάρτυρας, η οποία εκείνη την περίοδο ήταν φοιτήτρια Νομικής και με την ιδιότητα της συνηγόρου υποστήριξης της κατηγορίας κατέθεσε από τους πρώτους στη λίστα των μαρτύρων.

Στη συνέχεια ανέφερε πως βγήκε από το τρένο και μαζί με άλλους επιβάτες περπατούσαν μέσα από τη σήραγγα για να βγουν στον δρόμο.

Κατέθεσε πως κοιτώντας πίσω της μέσα από τη σήραγγα υπήρχε μια εικόνα σαν «στεφάνι φωτιάς» πάνω από τα τρένα.

Ολοκληρώνοντας την κατάθεσή της περιέγραψε τις σωματικές βλάβες που υπέστη από τη σύγκρουση αλλά κυρίως το ψυχολογικό τραύμα που έχει ακόμα και σήμερα.

Μετά την επιβάτιδα κατέθεσε η αρραβωνιαστικιά του θανόντος συνοδού μηχανοδηγού, Νικόλαου Ναλμπάντη.

«Θέλω να αποδοθεί δικαιοσύνη», κατέθεσε η μάρτυρας.

Η δίκη είναι σε εξέλιξη.