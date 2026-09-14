Την ώρα του τελευταίου αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη καλούνται να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί που συνδέονται με το θάνατό του, στο ιατρείο της Καρνεάδου.

Οι κατηγορούμενοι, για το κακούργημα της έκθεσης από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συναυτουργία, πρέπει να απαντήσουν ενώπιον του 32ου ανακριτή σε κρίσιμα ερωτήματα που έχουν προκύψει στο πλαίσιο της έρευνας, η οποία ανέδειξε αντιφάσεις, ανακρίβειες και κενά στα λεγόμενά τους.

Οι Αρχές έχουν προσπαθήσει να συνθέσουν το ακριβές χρονοδιάγραμμα όσων συνέβησαν στο χώρο του ιατρείου από την ώρα της άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη, λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι, μέχρι και τη στιγμή που κάλεσαν το ΕΚΑΒ στις 16:23.

Ψηφιακά αρχεία, κλήσεις, μηνύματα, βιντεοληπτικό υλικό, το καταγραφικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης αλλά και μια φωτογραφία του τραγουδιστή στο κρεβάτι του ιατρείου, που φέρεται να σβήστηκε από το κινητό της κατηγορούμενης, έχουν μπει στο «μικροσκόπιο» σε μια προσπάθεια να ολοκληρωθεί το παζλ ώστε να αποσαφηνιστεί η αλληλουχία των γεγονότων και να ξεκαθαριστεί ο ρόλος του κάθε κατηγορούμενου.

Η οικογένεια ζητεί την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο

Αν και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, τα οποία θα γίνουν γνωστά σε δεύτερο χρόνο, θεωρούνται κρίσιμα από τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί μέχρι τώρα, σύμφωνα με τον νομικό παραστάτη της οικογένειας Μαζωνάκη, προκύπτει κενό περίπου μιάμισης ώρας από τη στιγμή που ο τραγουδιστής αντιμετώπισε πρόβλημα μέχρι την ώρα που κλήθηκε το ΕΚΑΒ. Ο Χαράλαμπος Λυκούδης σημειώνει ότι από το λογισμικό του μηχανήματος προκύπτει πως το μοιραίο μεσημέρι λειτούργησε για 42 λεπτά με χρόνο εκκίνησης τις 14:12 και συμπεραίνει πως ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε χάσει τις αισθήσεις του μιάμιση ώρα πριν οι δύο γιατροί ζητήσουν βοήθεια.

Γι’ αυτό η οικογένεια ζητεί την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αδίκημα το οποίο επισύρει ακόμη και ισόβια, με το σκεπτικό ότι οι κατηγορούμενοι προχώρησαν σε μια παράνομη ιατρική πράξη σε χώρο που δεν πληροί τις προϋποθέσεις, οπότε αποδέχθηκαν ότι όταν θα επέλθει ένα τραγικό αποτέλεσμα δεν θα μπορούσαν να το αντιμετωπίσουν.

Ο συγκεκριμένος ισχυρισμός είναι και ο λόγος που η κατηγορούμενη ανειδίκευτη γιατρός φέρεται να επιμένει πως δεν είχε δόλο στον τρόπο που χειρίστηκε το συγκεκριμένο περιστατικό.

Η κατηγορούμενη, της οποίας οι αρχικοί ισχυρισμοί διαψεύστηκαν από τα στοιχεία, σύμφωνα με πληροφορίες, θα αποδώσει τις αντιφάσεις στις οποίες έχει υποπέσει στο γεγονός ότι ήταν σε κατάσταση πανικού υποστηρίζοντας, μάλιστα, πως είχε να δει τον Γιώργο Μαζωνάκη περίπου πέντε χρόνια.

Ο παθολόγος και σύζυγός της από την πρώτη στιγμή επιχείρησε να διαχωρίσει τη θέση του και να βγει από το «κάδρο» ισχυριζόμενος πως δεν είχε καμία σχέση με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ο κατηγορούμενος φέρεται να λέει πως την μοιραία ημέρα είχε τρία ραντεβού με άλλους ασθενείς και επικαλείται το γεγονός ότι βρισκόταν σε κοντινό μαγαζί για φαγητό όταν τον ειδοποίησαν για το περιστατικό και έσπευσε να βοηθήσει.

Πράγματι, στη δικογραφία συμπεριλαμβάνεται βιντεοληπτικό υλικό από το οποίο προκύπτει πως ο γιατρός έφυγε από το εστιατόριο στις 2:43 όταν, όπως φέρεται να ισχυρίζεται, ειδοποιήθηκε.

Τώρα καλείται να εξηγήσει ποιες ήταν οι επόμενες κινήσεις του και τι μεσολάβησε μέχρι την ώρα που έφτασε η πρώτη διασώστρια του ΕΚΑΒ και διαπίστωσε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν «χωρίς αυτόματη αναπνοή, χωρίς σφυγμό και παρουσίαζε μυδρίαση αμφω».

Στο επίκεντρο βρίσκεται και το γεγονός πως κανείς από τους δύο γιατρούς «δεν εξέφρασε την επιθυμία» να συνοδεύσει τον τραγουδιστή με το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο εγείροντας ερωτήματα, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, για ενδεχόμενη προσπάθεια αλλοίωσης στοιχείων αφού έσπευσαν να καθαρίσουν το χώρο και να διαγράψουν όλα τα ραντεβού επικαλούμενοι διαδικασία ρουτίνας.