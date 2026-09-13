Στη σύλληψη ενός 43χρονου αλλοδαπού για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προχώρησαν το μεσημέρι της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην περιοχή της Νίκαιας.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 43χρονο κατά τη διάρκεια περιπολίας και τον κάλεσαν για έλεγχο.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε, στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 3.994 λαθραία καπνικά προϊόντα, καθώς και το χρηματικό ποσό των 7.090 ευρώ.

Μετά τη σύλληψή του, ο 43χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, το οποίο ανέλαβε την προανάκριση για την υπόθεση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

