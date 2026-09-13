Δεκάδες άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί, ήδη από τις 17.00, περιμετρικά του ναού της Αγίας Τριάδας, στη Νίκαια, προκειμένου να αποχαιρετίσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η σορός του δημοφιλούς ερμηνευτή αναμένεται να φτάσει κάπου ανάμεσα στις 18:00 και 18:30 στον ναό, ενώ το λαϊκό προσκύνημα εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει στις 19:30.

«Είσαι το λάθος μου το τελευταίο» τραγουδά το πλήθος λίγο πριν φτάσει η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη

Η εκτίμηση της αστυνομίας μιλάει για πάνω από 25.000 άτομα. Από το μεσημέρι τα πάντα έδειχναν έτοιμα. Είχαν τοποθετηθεί κιγκλιδώματα για να αποφευχθεί ο συνωστισμός, σκηνές για τα τηλεοπτικά συνεργεία, ενώ θα υπάρχει και ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε ετοιμότητα.

Σύμφωνα με το δελτίο ειδήσεων του Mega, το Γενικό Κρατικό στη Νίκαια θα βρίσκεται σε επιφυλακή. Η οικογένεια επέλεξε αυτόν τον συγκεκριμένο ναό, καθώς ήταν ο αγαπημένος του Γιώργου Μαζωνάκη, στη γειτονιά που μεγάλωσε. Η αγρυπνία θα συνεχιστεί μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, δίνοντας την ευκαιρία σε χιλιάδες ανθρώπους κάθε ηλικίας να πουν το τελευταίο αντίο στον τραγουδιστή.

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«Ήρθα από την Αμαλιάδα, έχουμε σοκαριστεί»

Συντετριμμένοι καταφθάνουν στον ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια εκατοντάδες άνθρωποι που επί δεκαετίες ακολουθούσαν και αγάπησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Όπως είχε προβλεφθεί, έρχονται άνθρωποι τόσο από την Αθήνα όσο και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Μακρίνα, από την Αμαλιάδα:

«Έχουμε έρθει από πολύ μακριά για τον Γιώργο, από Αμαλιάδα, νομό Ηλείας. Δε γινότανε να μην έρθουμε. Μας ήταν αδύνατο. Έφερα και τα παιδιά μου να πω το τελευταίο αντίο στον Γιώργο. Είμαστε πολύ συγκινημένοι».

Όπως εξηγεί σοκαρίστηκε πάρα πολύ όταν άκουσε την είδηση του θανάτου:

«Και έρχονται τα χειρότερα όπως βλέπετε, γιατί όταν έρθει (σ.σ. η σορός) θα γίνεται χαμός. Κρίμα. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Δεν έχω κάτι άλλο»

«Κρίμα κι άδικο, τόσο νέος, είχε τόσα να δώσει – Τουλάχιστον θα σωθούν άλλοι άνθρωποι με τον θάνατό του»

«Κρίμα και άδικο». Με αυτά τα λόγια περιγράφουν τον αδόκητο χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη οι άνθρωποι που καταφθάνουν συγκινημένοι στον ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, για να συμμετάσχουν στο λαϊκό προσκύνημα.

«Θλίψη και αδικία. Άδικα έφυγε. Άδικα, πολύ άδικα. Πολύ νέος και είχε πάρα πολλά να μας δώσει ακόμα. Σοκαρίστηκα, ναι, πάρα πολύ, όπως όλοι μας. Όχι μόνο εγώ. Όλοι γενικά σοκαριστήκαμε με αυτό που έγινε και με τον τρόπο που έγινε. Δεν ήτανε άρρωστος για να το περιμένουμε. Ήρθε το ξαφνικό απ’ όπου δεν το περιμένεις. Κρίμα. Πολύ κρίμα» αναφέρει η κυρία Αγγελική στο Orange Press Agency.

Όπως τονίζει, «τουλάχιστον με το θάνατό του μπορεί να σωθούν άλλοι άνθρωποι. Δεν ξέρω τι να πω. Τα `χουμε χαμένα. Να είστε καλά».

Δείτε φωτογραφίες από το λαϊκό προσκύνημα