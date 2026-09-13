Στη Νίκαια, τη γειτονιά όπου γεννήθηκε και για την οποία μιλούσε με ιδιαίτερη αγάπη σε όλη την πορεία του, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η εξόδιος ακολουθία του δημοφιλούς τραγουδιστή θα τελεστεί στις 13:00 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει η ταφή στο Γ’ Νεκροταφείο, σε στενό οικογενειακό κύκλο, όπως έκανε γνωστό ο δικηγόρος του τραγουδιστή, Χαράλαμπος Λυκούδης.

Όλα είναι έτοιμα για την αγρυπνία

Η λαϊκή αγρυπνία στις 19:30 το απόγευμα της Κυριακής (13-09-2026) αναμένεται να βρει στην εκκλησία της Νίκαιας χιλιάδες ανθρώπους. Η εκτίμηση της αστυνομίας μιλάει για πάνω από 25.000. Από το μεσημέρι, τα πάντα έδειχναν έτοιμα. Είχαν τοποθετηθεί κιγκλιδώματα για να αποφευχθεί ο συνωστισμός, σκηνές για τα τηλεοπτικά συνεργεία, ενώ θα υπάρχει και ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε ετοιμότητα.

Σύμφωνα με το δελτίο ειδήσεων του Mega, το Γενικό Κρατικό στη Νίκαια θα βρίσκεται σε επιφυλακή. Η οικογένεια επέλεξε αυτόν τον συγκεκριμένο ναό, καθώς ήταν η αγαπημένη του Γιώργου Μαζωνάκη, στη γειτονιά που μεγάλωσε. Η αγρυπνία θα συνεχιστεί μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, δίνοντας την ευκαιρία σε χιλιάδες ανθρώπους κάθε ηλικίας να πουν το τελευταίο αντίο στον τραγουδιστή.

Η ανακοίνωση της οικογένειας

«Με καρδιά ραγισμένη και θλίψη ανείπωτη, σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου η σορός του μονάκριβου μας Γιώργου θα βρεθεί στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, στην αγαπημένη του εκκλησία και ενορία, ώστε να τον αποχαιρετήσουν από κοντά όσες φίλες και όσοι φίλοι το επιθυμούν. Η «λαϊκή αγρυπνία», ως απότιση φόρου τιμής και αγάπης, θα αρχίσει στις 19:30 το απόγευμα και θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Θερμή παράκληση, αντί στεφάνου, όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το Humanity Greece. Οικογένεια Γιώργου Μαζωνάκη».

Με νέα ανακοίνωση, η οικογένεια δίνει πληροφορίες σχετικά με τη λαϊκή αγρυπνία: «Μια μικρή διευκρίνιση, επειδή έχουν δημιουργηθεί κάποιες παρεξηγήσεις: Η εξόδιος ακολουθία είναι ανοιχτή για όποιον επιθυμεί να παρευρεθεί και να αποχαιρετήσει τον Γιώργο. Η ταφή, ωστόσο, θα γίνει σε κλειστό οικογενειακό κύκλο, με τους πολύ κοντινούς ανθρώπους του».

Στον ανακριτή οι γιατροί και στο μικροσκόπιο τα 42 κρίσιμα λεπτά

Παράλληλα με το βαρύ πένθος, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι δικαστικές έρευνες για τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος του καλλιτέχνη. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, οι δύο εμπλεκόμενοι γιατροί – ιδιοκτήτες του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι όπου προσήλθε ο τραγουδιστής – αναμένεται να περάσουν το κατώφλι του ανακριτή. Αντιμετωπίζουν την κατηγορία της έκθεσης από την οποία επήλθε θάνατος, κατά συναυτουργία, έχοντας λάβει προηγουμένως προθεσμία για την προετοιμασία των απολογιών τους.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται τα ψηφιακά ευρήματα, οι αντικρουόμενες καταθέσεις σχετικά με τους ακριβείς χρόνους προσέλευσης, καθώς και τα κρίσιμα δεδομένα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα στοιχεία του λογισμικού, καθώς, σύμφωνα με έγγραφο κλιμακίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, η τελευταία θεραπεία στο συγκεκριμένο μηχάνημα ξεκίνησε στις 14:14 και διήρκεσε ακριβώς 42 λεπτά.