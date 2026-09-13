Η εύθραυστη ισορροπία στα Βορίζια δοκιμάζεται ξανά, καθώς ένα νέο βίαιο επεισόδιο έρχεται να ενισχύσει την ανησυχία σε μια τοπική κοινωνία που, σχεδόν δέκα μήνες μετά το αιματοκύλισμα της 1ης Νοεμβρίου 2025, εξακολουθεί να ζει στη σκιά της έντασης.

Αυτή τη φορά η σύγκρουση, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δεν συνδέεται άμεσα με τις δύο οικογένειες που πρωταγωνίστησαν στη φονική συμπλοκή, αλλά αφορά μέλη διαφορετικών οικογενειακών κλάδων που φέρουν το ίδιο επώνυμο και διακρίνονται στο χωριό από διαφορετικά παρατσούκλια.

Από τις φθορές στον άγριο ξυλοδαρμό

Το περιστατικό σύμφωνα με το cretalive.gr φέρεται να ξεκίνησε από ζημιές που προκλήθηκαν σε λάστιχα ποτίσματος. Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε όταν, σύμφωνα με τις καταγγελίες που εξετάζουν οι Αρχές, ακολούθησαν φθορές σε αυτοκίνητο που ανήκει στην άλλη πλευρά. Μέσα σε λίγη ώρα οι λεκτικές αντεγκλήσεις μετατράπηκαν σε άγρια συμπλοκή ανάμεσα σε δύο άνδρες.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και παρενέβησαν προκειμένου να διακόψουν τον καυγά και να απομακρύνουν τους εμπλεκομένους. Ο ένας άνδρας τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου νοσηλεύτηκε, ενώ ο δεύτερος αναζητείται στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Παράλληλα, διερευνώνται τόσο οι συνθήκες του ξυλοδαρμού όσο και οι καταγγελίες για τις ζημιές στο αρδευτικό δίκτυο και στο όχημα.

Το γεγονός ότι μια φαινομενικά περιορισμένη διαφορά για υλικές φθορές εξελίχθηκε τόσο γρήγορα σε βίαιη αναμέτρηση προκαλεί προβληματισμό στις τοπικές Αρχές και στους κατοίκους.

Αλλεπάλληλα επεισόδια μετά το μακελειό

Δεν πρόκειται για το μοναδικό περιστατικό που έχει απασχολήσει τις Αρχές μετά τη φονική σύγκρουση. Τον Αύγουστο είχε καταγραφεί νέα αντιπαράθεση ανάμεσα σε γυναίκες των οικογενειών Καργάκη και Φραγκιαδάκη. Γυναίκα από τη δεύτερη οικογένεια είχε καταγγείλει ότι απειλήθηκε από τη μητέρα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, με αποτέλεσμα να υποβληθούν εκατέρωθεν μηνύσεις. Οι δύο γυναίκες συνελήφθησαν και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθερες.

Είχε προηγηθεί, τον Απρίλιο, ακόμη ένα περιστατικό, όταν 33χρονη συγγενής του 39χρονου κατήγγειλε ότι ο 11χρονος γιος της δέχθηκε απειλές από μέλη της άλλης οικογένειας. Για εκείνη την υπόθεση είχαν συλληφθεί δύο γυναίκες, ηλικίας 20 και 24 ετών.

Οι Αρχές είχαν κινητοποιηθεί και έπειτα από καταγγελία ότι ένα εξάχρονο παιδί, το οποίο επέβαινε σε όχημα, τραυματίστηκε από βολίδα αεροβόλου. Στην καταγγελία αναφερόταν ότι το αεροβόλο φέρεται να χρησιμοποίησε 12χρονος από οικογένεια που βρίσκεται σε αντιπαράθεση με την άλλη. Οι ακριβείς περιστάσεις και οι ευθύνες για το συγκεκριμένο συμβάν αποτέλεσαν αντικείμενο αστυνομικής διερεύνησης.

Η εμπλοκή ανηλίκων, είτε ως καταγγελλόμενων θυμάτων είτε ως φερόμενων δραστών, αποκαλύπτει τον κίνδυνο οι αντιπαλότητες των ενηλίκων να επηρεάσουν τη νέα γενιά και να μεταφερθούν μέσα στο σχολείο και στην καθημερινότητα των παιδιών.