Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι Αρχές εξαιτίας ενός από τα πιο άγρια περιστατικά βίας που έχουν καταγραφεί στην περιοχή του Πύργου. Θύματα ξυλοδαρμού είναι μία 36χρονη και ο πατέρα της,

Του ανταποκριτή μας από το patrisnews.com στην Ηλεία

Όλα έγιναν λίγο μετά τις 5:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου, 12/9 στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας στον Πύργο. Οι κάτοικοι ξύπνησαν από τις φωνές μιας γυναίκας που καλούσε απεγνωσμένα σε βοήθεια, με τη γειτονιά να κινητοποιείται άμεσα.

Οι κλήσεις προς την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ έπεσαν «βροχή», καθώς οι κάτοικοι αντιλήφθηκαν πως κάτι σοβαρό είχε συμβεί.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει οι Αρχές, όλα ξεκίνησαν όταν δύο νεαροί άνδρες, ηλικίας 26 και 25 ετών, φέρεται να έφτασαν έξω από την κατοικία της γυναίκας.

Ο ένας από τους δύο, σύμφωνα με την καταγγελία, φέρεται να ήταν ο πρώην σύντροφος της 36χρονης. Οι δύο άνδρες είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους με κουκούλες full face και, σύμφωνα με την καταγγελία, αρχικά προκάλεσαν ζημιές στο αυτοκίνητο της γυναίκας χτυπώντας το με ρόπαλο.

Η φασαρία όμως έγινε αντιληπτή από την ίδια, η οποία βγήκε από το σπίτι της μαζί με τον πατέρα της για να δει τι συμβαίνει. Εκεί φαίνεται πως ξεκίνησε το πιο εφιαλτικό κομμάτι της επίθεσης. Οι δύο νεαροί, σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, στράφηκαν εναντίον τους και τους χτύπησαν με το ρόπαλο. Μέσα στη συμπλοκή, η 36χρονη κατάφερε να τραβήξει την κουκούλα από το κεφάλι του ενός άνδρα, αναγνωρίζοντας το πρόσωπό του.

Η γυναίκα υπέστη κατάγματα στο χέρι και το πόδι, ενώ ο πατέρας της τραυματίστηκε στο κεφάλι από τα χτυπήματα.

Αμέσως μετά, οι δράστες έφυγαν από το σημείο και χάθηκαν μέσα στη νύχτα. Οι αστυνομικές αρχές έχουν εξαπολύσει αναζητήσεις για τον εντοπισμό τους. Κόρη και πατέρας μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Πύργου.

Η υπόθεση διερευνάται από την Αστυνομία με βάση το πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας, ενώ η αγριότητα του περιστατικού έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.