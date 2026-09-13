Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιδιωτικό ιατρείο της οδού Καρνεάδου, με τις Αρχές να επιχειρούν να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν πριν από την κλήση στο ΕΚΑΒ.

Στο επίκεντρο έχουν τεθεί το ιστορικό λειτουργίας του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, το χρονικό κενό που εντοπίζεται μέχρι την ειδοποίηση των διασωστών, τα ψηφιακά δεδομένα που φέρεται να είχαν διαγραφεί, αλλά ανακτήθηκαν, και οι αποκλίσεις ανάμεσα στις καταθέσεις των εμπλεκομένων.

Το κρίσιμο χρονικό κενό

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Αθηνών εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να έγινε προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων, η οποία θα μπορούσε να δυσχεράνει την έρευνα. Κομβικό σημείο αποτελεί το διάστημα από τις 14:54, όταν φέρεται να σταμάτησε να καταγράφει χρόνο το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, έως τη στιγμή που κλήθηκε τελικά το ΕΚΑΒ.

Με βάση τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί, ανάμεσα στις δύο χρονικές στιγμές μεσολάβησε περίπου μιάμιση ώρα. Οι Αρχές διερευνούν τι συνέβη στο διάστημα αυτό, ποιοι βρίσκονταν στο δωμάτιο και πότε έγινε αντιληπτή η σοβαρότητα της κατάστασης του τραγουδιστή.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Χαράλαμπος Λυκούδης, έχει υποστηρίξει ότι η διακοπή της διαδικασίας στις 14:54 πιθανόν συνδέεται με επιδείνωση της υγείας του Γιώργου Μαζωνάκη και ενδεχόμενη απώλεια των αισθήσεών του. Πρόκειται για εκτίμηση που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας και μένει να διασταυρωθεί με τα ιατροδικαστικά, τεχνικά και ψηφιακά δεδομένα.

Τα 42 λεπτά στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στο ιστορικό του μηχανήματος, στην οθόνη του οποίου φέρεται να καταγράφηκε, στις 14:14 της 9ης Σεπτεμβρίου, θεραπεία διάρκειας 42 λεπτών. Το συγκεκριμένο εύρημα θεωρείται κρίσιμο, καθώς ενισχύει τις ενδείξεις ότι ο καλλιτέχνης είχε υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση.

Η ταμίας του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και επικεφαλής της επιτροπής που πραγματοποίησε τον έλεγχο στο ιατρείο, Πολυτίμη Λεονάρδου, δήλωσε στον ΣΚΑΪ ότι ζήτησε να ενεργοποιηθεί το μηχάνημα, γνωρίζοντας λόγω της ειδικότητάς της ότι πιθανότατα διέθετε μνήμη καταγραφής.

Το εύρημα των 42 λεπτών φαίνεται να συμβαδίζει και με κατάθεση γραμματέως, σύμφωνα με την οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης παρέμεινε στον χώρο της θεραπείας για τουλάχιστον 45 λεπτά. Αντίθετα, η κατηγορούμενη γιατρός φέρεται να είχε αναφέρει ότι ο τραγουδιστής βρισκόταν στο συγκεκριμένο δωμάτιο για πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

Οι κάμερες και η παρουσία του γιατρού στο εστιατόριο

Σημαντικό τμήμα της έρευνας αφορά το υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, ο ιδιοκτήτης του ιατρείου καταγράφεται να εισέρχεται σε κοντινό εστιατόριο στις 13:59. Στις 14:14, όταν βάσει του ιστορικού του μηχανήματος αρχίζει η καταγραφή της θεραπείας, εξακολουθεί να βρίσκεται στο κατάστημα.

Στα επόμενα καρέ φαίνεται να ενημερώνεται και να αποχωρεί στις 14:43. Από τις εικόνες δεν μπορεί να εξακριβωθεί ποιος επικοινώνησε μαζί του ή για ποιον λόγο έφυγε. Εφόσον τα 42 λεπτά λειτουργίας του μηχανήματος συνδέονται πράγματι με τη θεραπεία του Γιώργου Μαζωνάκη, οι αστυνομικοί καλούνται να εξακριβώσουν ποιος βρισκόταν μαζί του, τι ακριβώς συνέβη και πότε ενημερώθηκε ο παθολόγος.

Τα διαγραμμένα ψηφιακά δεδομένα

Η έρευνα επεκτείνεται στα κινητά τηλέφωνα, στους υπολογιστές και στον υπόλοιπο ηλεκτρονικό εξοπλισμό που κατασχέθηκε από το ιατρείο. Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου επιβεβαίωσε ότι διαπιστώθηκε προσπάθεια διαγραφής δεδομένων, τα οποία οι αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες κατάφεραν να ανακτήσουν. Δεν αποκάλυψε το περιεχόμενό τους, σημείωσε όμως ότι πρόκειται για ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία για την εξέλιξη της ανάκρισης.

Ανάμεσα στα ευρήματα εξετάζεται μία φωτογραφία που φέρεται να απεικονίζει τον Γιώργο Μαζωνάκη ξαπλωμένο σε ιατρικό κρεβάτι και πιθανόν χωρίς τις αισθήσεις του. Η εικόνα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε διαγραφεί από το κινητό τηλέφωνο της γιατρού, αλλά ανακτήθηκε κατά την ψηφιακή εγκληματολογική εξέταση.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, σε φορητό υπολογιστή βρέθηκε αρχείο με το όνομα του τραγουδιστή, το οποίο εξετάζεται ώστε να διαπιστωθεί εάν περιλαμβάνει πληροφορίες για τις επισκέψεις και το ιστορικό του στη συγκεκριμένη κλινική. Υπό διερεύνηση βρίσκονται επίσης διαδικτυακές αναζητήσεις σχετικά με τον τρόπο επαναφοράς ασθενούς έπειτα από ανακοπή.

Οι αντιφάσεις για το ραντεβού και τον απινιδωτή

Οι αστυνομικοί εξετάζουν ακόμη την πληροφορία ότι επιχειρήθηκε να διαγραφεί το ραντεβού του καλλιτέχνη, το οποίο φέρεται να είχε προγραμματιστεί μεταξύ 13:00 και 15:00, ενώ σε κατάθεση αναφέρθηκε ως ώρα άφιξής του η 16:00.

Μία ακόμη απόκλιση εντοπίζεται στη χρήση του απινιδωτή. Η γιατρός φέρεται να κατέθεσε ότι ο σύζυγός της επιχείρησε απινίδωση, χωρίς ανταπόκριση από τον τραγουδιστή. Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, όμως, φέρεται να ανέφερε ότι ενημερώθηκε πως ο απινιδωτής του ιατρείου δεν λειτουργούσε.

Παράλληλα, εξετάζεται ο καθαρισμός του εξεταστηρίου και του μηχανήματος μετά το περιστατικό. Οι εργαζόμενοι φέρεται να υποστήριξαν ότι επρόκειτο για την καθιερωμένη διαδικασία που ακολουθείται στο τέλος της εργάσιμης ημέρας. Οι Αρχές διερευνούν, ωστόσο, εάν ο χώρος είχε μεταβληθεί πριν φτάσουν οι αστυνομικοί και αν χάθηκαν στοιχεία που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ανασύνθεση των γεγονότων.

Στο μικροσκόπιο η λειτουργία του ιατρείου

Στη δικογραφία έχουν ενταχθεί και τα ευρήματα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών σχετικά με τον εξοπλισμό του ιατρείου και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες πραγματοποιούνταν οι συγκεκριμένες πράξεις. Η έρευνα εξετάζει εάν η πλασμαφαίρεση μπορούσε νόμιμα και με ασφάλεια να παρέχεται στον συγκεκριμένο χώρο, καθώς και ποιος είχε την αρμοδιότητα να χειρίζεται τα μηχανήματα.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας Γιώργος Βασιλόπουλος αμφισβήτησε τους ισχυρισμούς περί γενικής «αποτοξίνωσης» μέσω τέτοιων μεθόδων, επισημαίνοντας ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα δεν έχει λάβει έγκριση από τον αμερικανικό FDA για ανάλογη χρήση.

Οι δύο κατηγορούμενοι κρατούνται έως την απολογία τους, μετά την άσκηση ποινικής δίωξης για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Η ανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη και η ποινική ευθύνη των εμπλεκομένων δεν έχει κριθεί. Τα ψηφιακά ίχνη, οι καταθέσεις, το υλικό των καμερών και τα τεχνικά δεδομένα του μηχανήματος αναμένεται να καθορίσουν την απάντηση στο βασικό ερώτημα: τι συνέβη μέσα στο ιατρείο από τις 14:54 έως την κλήση στο ΕΚΑΒ.